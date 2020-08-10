“Вашингтон” – “Бостон” (2:1): первая победа “Кэпиталз”

Ти Джей Оши

“Вашингтон” в заключительном матче кругового турнира Восточной конференции взял верх над “Бостоном” благодаря голам Ти-Джея Оши и Тома Уилсона, а также надежной игре Брэйдена Холтби, сделавшего 30 сэйвов. Единственную шайбу “Брюинз” забросил Джейк Дебраск.

🥅 Брэден Холтби сделал 30 сэйвов в матче с "Бостоном" и одержал 49 победу в решающей фазе сезона. Только 4 действующих вратаря имеют больше: Флери (79), Лундквист (61), Кроуфорд (51) и Раск (50)📽️ https://t.co/UTEhwC9iNe pic.twitter.com/PbKCyFowUA — NHL.RU (@nhlru) August 10, 2020

“Кэпиталз” получили третий номер посева в плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции и в первом раунде сыграют с “Нью-Йорк Айлендерс”. “Бостон” проиграл все три матча в основное время, получил четвертый номер посева и в первом раунде встретится с “Каролина Харрикейнз”.

“Серия будет сложной и интересной, – сказал Холтби. – Будет хороший хоккей, и сейчас нам нужно психологически подготовиться к сражению. Уверен, что все в команде будут готовы к этому. И будет весело”.

Первые 20 минут встречи получилось пристрелочными. За первые 19:44 “Вашингтон” нанес всего один бросок в створ против шести у “Бостона”, но за 16 секунд до перерыва “Столичным” удался хороший розыгрыш. Дмитрий Орлов на ложном замахе отпасовал шайбу Никласу Бэкстрему, тот переправил ее к воротам, а Оши продавил Здено Хару и открыл счет.

Примечательно, что это была первая смена, в которой в первом звене “Кэпиталз” играли Оши, Бэкстрем и Александр Овечкин. В таком сочетании они и провели остаток встречи. А в другом сочетании играли Евгений Кузнецов, Уилсон и Якуб Врана.

Для Оши гол стал 20-м в плей-офф за “Кэпиталз”, благодаря чему он сравнялся с Майклом Ридли на седьмом месте в истории.

Во втором периоде команды голов не забили, хотя “Вашингтон” два раза играл в большинстве (у Кузнецова было три хороших шанса), а “Бостон” – один.

В начале третьего периода “Кэпиталз” удвоили преимущество после того, как Илья Ковальчук выкинул шайбу из своей зоны, а Уилсон оказался на ней первым и от штанги поразил ворота Туукки Раска, завершившего встречу с 29 сэйвами.

1-й раунд плей-офф-2020 стартует завтра, 11 августа в 22-00 по Москве матчем Тампа-Бэй – Коламбус.Расписание по датам: https://t.co/mY1IGVaSH3 pic.twitter.com/1QcCtijm6O — NHL.RU (@nhlru) August 10, 2020

“Брюинз” смогли только отыграть одну шайбу, когда на 11-й минуте Дебраск из неудобной позиции смог нанести разящий бросок в касание.

“В матчах кругового турнира мы просто сбросили ржавчину и старались вспомнить командную игру, – сказал Раск. – Неважно, какой номер посева мы получили, потому что для конечной победы надо обыграть всех”.

“Вашингтон” в третьем матче подряд обошелся без ведущего защитника Джона Карлсона, который не играл с тех пор, как покинул лед 29 июля в выставочной игре с “Харрикейнз”.