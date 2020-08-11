«Ледяные Волки» продлили контракт с воспитанником питерского СКА

Воспитанник питерского СКА Никита Жигалов проведет будущий сезон 2020/21 в составе киевских«Ледяных Волков», сообщает пресс-служба клуба.

22-летний хоккеист начинал карьеру в МХЛ-Б, выступал в командах «СКА-Варяги» и «СКА-Карелия» – всего во второй по силе российской молодёжной хоккейной лиге Жигалов провёл 85 матчей и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности +25.

Также в активе защитника 114 матчей в МХЛ в составе «СКА-1946», там Жигалов отметился 23 (11+12) очками при показателе полезности +38. Отметим, что в сезоне 2014/15 хоккеист заработал наибольшее количество штрафных минут среди игроков вМХЛ-Б (169).

Сезон 2018/19 Никита Жигалов начинал в ВХЛ в китайском «Ценг Тоу» (22 матча, 1 очко, +2), после чего перешёл в «Южный Урал-Металлург», выступающий в Первенстве ВХЛ (11 матчей, 1 очко, -3). В составе столичного клуба защитник отыграл 11 поединков и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности -14.

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