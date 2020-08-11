“Рейнджерс” выбирают первыми на драфте

Драфт 2020.Лотерея

“Нью-Йорк Рейнджерс” получил право первого выбора на драфте НХЛ 2020 года, выиграв в понедельник второй этап лотереи драфта.

“Рейнджерс” – одна из восьми команд, которые проиграли свои серии квалификации Кубка Стэнли. Их шансы на победу в лотерее оценивались одинаково – 12,5%. Первый этап лотереи, после которого стало известно, что первый выбор достанется одному из неудачников квалификации, состоялся 26 июня.

Победителем первого этапа стала команда, обозначенная буквой “Е”. Ее шансы на успех перед первым этапом составляли 2,5% (12-е место среди 15 участников).

Регулярный чемпионат 2019-20 годов “Рейнджерс” завершили на 18-м месте в турнирной таблице НХЛ. Впервые с 1994 года первый выбор на драфте достается клубу, финишировавшему в чемпионате так высоко. В 1994 году “Флорида Пэнтерз” была 16-й в НХЛ. Впервые с 1983 года (“Миннесота Норт Старз”) первый выбор получает участник плей-офф.

Драфт НХЛ 2020 года намечен на 9 и 10 октября. Первоначально он должен был состояться 26 и 27 июня в Монреале, но был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.

“Рейнджерс” во второй раз получают право первого выбора. В 1965 году клуб под первым номером забрал себе нападающего Андре Вильо.

Помимо “Нью-Йорка” во втором этапе лотереи также принимали участие “Пэнтерз”, “Эдмонтон Ойлерз”, “Миннесота Уайлд”, “Нэшвилл Предаторз”, “Питтсбург Пингвинз”, “Торонто Мэйпл Лифс” и “Виннипег Джетс”. Они будут драфтовать хоккеистов под номерами с девятого по 15-й в порядке обратном местам, которые они заняли в регулярном чемпионате (по проценту набранных очков).

В первом этапе лотереи участвовали семь клубов, не попавшие в число 24 команд, включенных в План возобновления сезона. Еще восемь позиций были зарезервированы для тех, кто проиграет в квалификации. Отдельный тираж проводился для первых трех мест в очереди за игроками на драфте.

Места со второго по восьмое были распределены между командами после первого этапа лотереи, а очередность выборов с 16-го места по 31-е определится по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Право второго выбора на предстоящем драфте получил “Лос-Анджелес Кингз”, третьим будет выбирать игрока “Оттава Сенаторз”. Шансы “Кингз” на победу в первом раунде лотереи оценивались в 9,5% (четвертое место).

“Детройт Ред Уингз”, чьи шансы на победу в лотерее были наилучшими, в итоге занял только четвертое место.

Считается, что первым номером на драфте 2020 года станет нападающий Алексис Лафренье, занявший первое место в окончательном рейтинге Центрального скаутского бюро (ЦСБ) среди полевых игроков, выступающих в Северной Америке.

18-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром молодежной лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков, за что получил приз Жана Беливо. Его также наградили призами Пола Дюмонта (самый яркий хоккеист сезона в лиге) и Мишеля Бриера (самый ценный игрок лиги). Канадская хоккейная лига (объединяет три ведущих молодежных лиги страны) назвала его самым перспективным молодым хоккеистом.

Левый крайний команды “Римуски” из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека стал вторым игроком в истории Канадской хоккейной лиги (CHL – объединяет три ведущие молодежные лиги страны), сумевший два раза подряд получить приз лучшего игрока CHL. Первым был капитан “Питтсбург Пингвинз” Сидни Кросби (в 2004 и 2005 годах), игравший за ту же молодежную команду, что и Лафренье.

“Лафренье всегда оправдывал ожидания, которые возлагались на него в преддверии драфта, – говорит директор ЦСБ Дэн Марр. – Из него получится отличный игрок НХЛ. Он принесет заметную пользу команде, которой выберет его под первым номером”.

Лафренье признали самым ценным игроком молодежного чемпионата мира 2020 года, где он набрал десять (4+6) очков в пяти матчах и помог сборной Канады завоевать золотые медали турнира. Он может стать третьим хоккеистом из Главной юниорской лиги Квебека за период с 2013 года, которого выберут под первым номером. В 2013 году первым номером стал центрфорвард “Галифакса” Нэйтан Маккиннон (“Колорадо Эвеланш”), а в 2017-м – центральный нападающий той же команды Нико Хишир (“Нью-Джерси Девилз”).

В 1983 году “Норт Старз” выбирали первыми на драфте, получив это право по обмену с “Пингвинз”.

Порядок выбора игроков на драфте 2020 года

1. “Нью-Йорк Рейнджерс”

2. “Лос-Анджелес Кингз”

3. “Оттава Сенаторз” (обмен с “Сан-Хосе Шаркс”)

4. “Детройт Ред Уингз”

5. “Оттава Сенаторз”

6. “Анахайм Дакс”

7. “Нью-Джерси Девилз”

8. “Баффало Сэйбрз”

9. “Миннесота Уайлд”

10. “Виннипег Джетс”

11. “Нэшвилл Предаторз”

12. “Флорида Пэнтерз”

13. “Каролина Харрикейнз” (обмен с “Торонто Мэйпл Лифс”)

14. “Эдмонтон Ойлерз”

15. “Питтсбург Пингвинз” (условный обмен с “Миннесотой”)