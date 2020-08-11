Вторник, 11 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗащитник “Лифс” Маззин идет на поправку
Хоккей

Защитник “Лифс” Маззин идет на поправку

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Джейк Маззин против Кэма Аткинсона

Защитник “Торонто Мэйпл Лифс” Джейк Маззин в воскресенье вышел на лед впервые с того момента, как во втором матче квалификационной серии Кубка Стэнли против “Коламбус Блю Джекетс” получил травму.

“У Джейка все хорошо с той точки зрения, что он наконец-то вкусил немного свободы, – сказал тренер “Мэйпл Лифс” Шелдон Киф. – Сегодня утром он впервые покинул свою комнату и даже вышел на лед и немного покатался. Учитывая то, через что он прошел, это очень позитивный знак”.

Читайте также:  С Днем журналиста!

Маззин получил травму в концовке матча, когда грудью упал на ноги форварда “Блю Джекетс” Оливера Бьоркстранда за воротами “Торонто”. Более 10 минут он лежал на льду, прежде чем его увезли со льда на носилках.

Ночью во вторник его выписали из больницы, а на следующий день “Торонто” сообщил, что до конца квалификации защитник не сыграет.

В отсутствие Маззина в последних двух матчах играл Мартин Маринчин.

Читайте также:  Сюжет телеканала «Кременчугские новости» о конкурсе #UHLhockeychallenge

“Нам очень повезло, что он быстро восстанавливается, – сказал Киф. – Особенно в сравнении с тем, что проносилось в наших головах, когда он был на носилках. Здорово, что он снова с нами”.

“Торонто” сыграет против “Коламбуса” в пятом матче серии до трех побед против “Коламбуса” в воскресенье (понедельник, 3:00 мск, “Яндекс.Эфир”) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Пачиоретти сыграет в матче №1

“Рейнджерс” выбирают первыми на драфте

«Коламбус» обыграл «Торонто», «Вашингтон» победил «Бостон», «Сент-Луис» уступил по буллитам «Далласу»

«Ледяные Волки» продлили контракт с воспитанником питерского СКА

Бостон подписал контракт новичка с словацким форвардом

Закрыть