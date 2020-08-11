Защитник “Лифс” Маззин идет на поправку

Джейк Маззин против Кэма Аткинсона

Защитник “Торонто Мэйпл Лифс” Джейк Маззин в воскресенье вышел на лед впервые с того момента, как во втором матче квалификационной серии Кубка Стэнли против “Коламбус Блю Джекетс” получил травму.

“У Джейка все хорошо с той точки зрения, что он наконец-то вкусил немного свободы, – сказал тренер “Мэйпл Лифс” Шелдон Киф. – Сегодня утром он впервые покинул свою комнату и даже вышел на лед и немного покатался. Учитывая то, через что он прошел, это очень позитивный знак”.

Маззин получил травму в концовке матча, когда грудью упал на ноги форварда “Блю Джекетс” Оливера Бьоркстранда за воротами “Торонто”. Более 10 минут он лежал на льду, прежде чем его увезли со льда на носилках.

Ночью во вторник его выписали из больницы, а на следующий день “Торонто” сообщил, что до конца квалификации защитник не сыграет.

В отсутствие Маззина в последних двух матчах играл Мартин Маринчин.

“Нам очень повезло, что он быстро восстанавливается, – сказал Киф. – Особенно в сравнении с тем, что проносилось в наших головах, когда он был на носилках. Здорово, что он снова с нами”.

“Торонто” сыграет против “Коламбуса” в пятом матче серии до трех побед против “Коламбуса” в воскресенье (понедельник, 3:00 мск, “Яндекс.Эфир”) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.