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Хоккей

Экс-защитник «Белого Барса» пройдёт сбор в команде ВХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Как сообщает ХК «Северсталь» на странице в Twitter, три хоккеиста из структуры клуба отправились на предсезонный сбор с командой ВХЛ «Молот-Прикамье». Среди игроков – воспитанник «Белого Барса», защитник Владислав Герцик.

В 2018-2020 гг. Герцик выступал в МХЛ за «Алмаз», который является молодёжной командой «Северстали» в МХЛ. В 109 матчах защитник набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности +16.

За «Белый Барс»Владислав Герцик выступал в УХЛ в сезоне 2017/18 – тогда в 31 матче он заработал 13 (4+9) очков при показателе полезности +15, став бронзовым призёром чемпионата.

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Также защитник выступал в детско-юношеских командах «Белого Барса», «Льдинки» и московского «Динамо».

Напомним, что ранееДиректор МХК «Сокол» Константин Симчук рассказал о подготовке к старту сезона и подробностях возобновления клуба.

Источник: uhl.ua
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