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“Калгари” – “Даллас” (2:0): “Калгари” добился победы в третьем матче серии

Николай ПисаревНет комментариев
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Кэм Тэлбо

“Калгари” добился победы в третьем матче серии благодаря голу Микаэля Бэклунда в меньшинстве и шайбе Ти-Джея Броди, а также безупречной игре Кэм Тэлбо, отразившего все 35 бросков.

Четвертый матч серии пройдет в воскресенье в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

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После этой встречи у многих игроков “Старз” будут плохие сны. Слишком много нереализованных возможностей, слишком много упущенных шансов. Началось все через две минуты после стартового вбрасывания, когда Тайлер Сегин попал в крестовину, а Александр Радулов на добивании не попал в пустые ворота. Примерно так продолжалось и дальше.

“Даллас” создавал моменты, хорошо комбинировал, но решающего укола нанести никак не мог. Второй период стал апофеозом аттракциона неслыханной щедрости “Старз”, которые перебросали соперника 16-4 (33-6 по броском в сторону ворот), но лишь пропустили в своем большинстве от Бэклунда. “Калгари” на отрезке в 10 минут и 38 секунд вообще ни разу не побеспокоил Антона Худобина, который завершил матч с 21 сэйвом.

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В конце второго периода супермомент не использовал Джон Клингберг, при игре в большинстве не попавший в пустой угол после передачи Радулова. Расплата настала скоро. Броди дали бросить из удобной позиции, и счет стал 2:0.

“Старз” устроили навал, снова поиграли в большинстве (четыре безуспешные попытки за матч), но это был просто не их день.

Источник: nhl.ru
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