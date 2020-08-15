Воскресенье, 16 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейКирилл Маландин продолжит выступать в «Ледяных Волках»
Хоккей

Кирилл Маландин продолжит выступать в «Ледяных Волках»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Форвард Кирилл Маландин продолжит карьеру в составе столичных«Ледяных Волков». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

В сезоне 2019/20 нападающий провел 20 поединков в составе киевлян, заработав 14 (5+9) результативных баллов при показателе полезности -21.

Напомним, что ранее по договору аренды в«Ледяные Волки» из«Днепра» перешел голкиперВладислав Гурко, а также клуб продлил контракты сНикитой Шабановыми Алексеем Черемновым.

Матч-открытие юбилейного, пятого сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран 30 сентября.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 15 августа (онлайн)

«Донбасс» знакомит с Николаем Казаковцевым

“Филадельфия” – “Монреаль” (0:5): “Флайерз” в шоке

Овечкин вышел на 20-е место по голам в плей-офф НХЛ

“Вашингтон” – “Айлендерс” (2:5): “Айлендерс” повели в серии со счетом 2-0.

Закрыть