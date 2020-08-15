Кирилл Маландин продолжит выступать в «Ледяных Волках»

Форвард Кирилл Маландин продолжит карьеру в составе столичных«Ледяных Волков». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.



В сезоне 2019/20 нападающий провел 20 поединков в составе киевлян, заработав 14 (5+9) результативных баллов при показателе полезности -21.

Напомним, что ранее по договору аренды в«Ледяные Волки» из«Днепра» перешел голкиперВладислав Гурко, а также клуб продлил контракты сНикитой Шабановыми Алексеем Черемновым.

Матч-открытие юбилейного, пятого сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран 30 сентября.



