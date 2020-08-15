Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 15 августа (онлайн)

ГлавнаяХоккейМатчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 15 августа (онлайн)ХоккейМатчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 15 августа (онлайн)Николай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 15, 2020 в 20:440Share2 Ярослав Халак в воротах Бостона в матче 3 Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 15.08.2020: Каролина – Бостон 12:00 19:00 Аризона – Колорадо 15:00 22:00 Коламбус – Тампа-Бэй 19:30 02:30 Чикаго – Вегас 20:00 03:00 Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:1 × 3 = Вам может понравиться Хоккей “Колорадо” – “Аризона” (3:2): “Эвеланш” дожали16.08.2020Читать большеХоккей Вратарь «Бостона» покинул расположение клуба15.08.20202Читать большеХоккей “Калгари” – “Даллас” (2:0): “Калгари” добился победы в третьем матче серии15.08.20204Читать большеХоккей Кирилл Маландин продолжит выступать в «Ледяных Волках»15.08.2020Читать большеХоккей «Донбасс» знакомит с Николаем Казаковцевым15.08.20206Читать большеХоккей “Филадельфия” – “Монреаль” (0:5): “Флайерз” в шоке15.08.20202Читать большеХоккей Овечкин вышел на 20-е место по голам в плей-офф НХЛ15.08.20203Читать большеХоккей “Вашингтон” – “Айлендерс” (2:5): “Айлендерс” повели в серии со счетом 2-0.15.08.20203Читать большеХоккей Экс-защитник «Белого Барса» пройдёт сбор в команде ВХЛ15.08.20205Читать большеХоккей “Сент-Луис” – “Ванкувер” (3:4 ОТ): Бо Хорват принес “Ванкуверу” победу в овертайме15.08.20203Читать большеРекомендуем посмотретьФутболФранков: У “Динамо” вспышка коронавирус09.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020ФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболМинай и Ингулец вышли в УПЛ. Третьей командой скорей всего станет Рух13.08.202013.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020Футбол“Шахтер” – “Базель”: превью, трансляция, прогноз10.08.202010.08.2020