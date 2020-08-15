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Хоккей

Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 15 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Ярослав Халак в воротах Бостона в матче 3

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 15.08.2020:

Каролина – Бостон 12:00 19:00
Аризона – Колорадо 15:00 22:00
Коламбус – Тампа-Бэй 19:30 02:30
Чикаго – Вегас 20:00 03:00

Источник: nhl.ru
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