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Хоккей

Нью-Джерси подписал контракт с американским защитником

Николай ПисаревНет комментариев
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Рейли Уолш

Нью-Джерси подписал контракт начального уровня с американским защитником Рейли Уолшем из команды Университета Гарвард,который был задрафтован клубом в третьем раунде драфта 2017 рлд общим номером 81.

Источник: nhl.ru
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