Нью-Джерси подписал контракт с американским защитником

ГлавнаяХоккейНью-Джерси подписал контракт с американским защитникомХоккейНью-Джерси подписал контракт с американским защитникомНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 15, 2020 в 05:260Share1 Рейли Уолш Нью-Джерси подписал контракт начального уровня с американским защитником Рейли Уолшем из команды Университета Гарвард,который был задрафтован клубом в третьем раунде драфта 2017 рлд общим номером 81. Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:2 × 1 = Вам может понравиться Дэн Хэмьюз завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ.15.08.2020Читать большеХоккей «Вегас» обыграл «Чикаго», «Коламбус» сравнял счет в серии с «Тампой», а «Даллас» оказался сильнее «Калгари»15.08.20202Читать больше“Бостон” – “Каролина” (2:3):”Каролина” сравняла счет в серии “Бостоном”, одержав волевую победу.15.08.20204Читать большеХоккей Суббан, Лундквист и Дамба – претенденты на «Кинг Клэнси Трофи»14.08.2020Читать большеХоккей Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 14 августа (онлайн)14.08.20202Читать большеХоккей Алексей Черемнов продолжит карьеру в «Ледяных Волках»14.08.20202Читать большеХоккей “Вегас” – “Чикаго” (4:3 ОТ):”Вегас” выиграл и второй матч серии с “Чикаго”.14.08.20202Читать большеХоккей «Донбасс» – «Динамо» (Москва): смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба14.08.20203Читать большеХоккей “Тампа-Бэй” – “Коламбус” (1:3):”Коламбус” одержал волевую победу над “Тампой” и сравнял счет в серии.14.08.20203Читать большеХоккей IIHF обсуждает проведение МЧМ-2021 при пустых трибунах14.08.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболФранков: У “Динамо” вспышка коронавирус09.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020ФутболМинай и Ингулец вышли в УПЛ. Третьей командой скорей всего станет Рух13.08.202013.08.2020ФутболИгроки “Зари” поставили клубу ультиматум в отношении Скрипника07.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020Футбол“Шахтер” – “Базель”: превью, трансляция, прогноз10.08.202010.08.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020