Овечкин вышел на 20-е место по голам в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона»Александр Овечкиноформил дубльво втором матче против «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли. Теперь на его счету 67 шайб в 133 матчах плей-офф в карьере, и он вышел на 20-е место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Джо Нуиндайка и Дени Савара, забивших по 66 голов.

Перед Овечкиным в списке расположились Сидни Кросби и Горди Хоу (оба – по 68 шайб). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (122 шайбы в плей-офф).

Всего в активе Овечкина 128 (67+61) очков в 133 матчах в плей-офф.

Источник: ФХБ