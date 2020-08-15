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Хоккей

“Сент-Луис” – “Ванкувер” (3:4 ОТ): Бо Хорват принес “Ванкуверу” победу в овертайме

Николай ПисаревНет комментариев
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Бо Хорват

Бо Хорват забил свой второй гол в матче на шестой минуте овертайма и принес “Ванкуверу” победу и во второй игре серии. “Сент-Луис” спасся благодаря шайбе Джейдена Шварца за семь секунд до конца третьего периода, но лишь отсрочил поражение.

Третий матч серии состоится в воскресенье в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции. Команды, которые ведут 2-0 в сериях до четырех побед, довели до победы 324 серии из 376 (86,4%).

Хорват забил свой первый гол в матче на восьмой минуте первого периода, отличившись в меньшинстве после блестящего сольного прохода. “Блюз” играли неплохо, владели преимуществом, но постоянно были в роли догоняющих. Во втором периоде соперники обменялись голами. На 14-й минуте Таннер Пирсон реализовал большинство, на что “Сент-Луис” ответил своим голом при численном преимуществе – за 1:04 до второго перерыва впервые в этом плей-офф отличился обладатель “Конн Смайт Трофи” прошлого сезона Райан О’Райли.

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На шестой минуте третьего периода “Кэнакс” вновь использовали свое главное оружие – большинство (всего за матч они реализовали два шанса из трех). Это Элиас Петтерссон забил свой третий гол за последние четыре матча.

“Сент-Луис” предпринял героическое усилие и отыгрался. Сначала забил Сэмми Блэй, а за семь секунд до конца третьего периода после подправления Давид Перрона и рикошета от Шварца “Блюз” перевели встречу в овертайм. Но там удача улыбнулась “Кэнакс”. Владимир Тарасенко не смог остановить шайбу за чужими воротами, ее перехватил Куинн Хьюз и отправил в прорыв Хорвата.

“Ребята отлично отреагировали, – сказал Пирсон. – Тот гол в концовке мог нас подкосить, но мы собрались в раздевалке, вышли на лед и довели начатое до конца”.

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Вратарь “Ванкувера” Якоб Маркстрем завершил встречу с 34 сэйвами. Голкипер “Блюз” Джордан Биннингтон сделал 21 сэйв с 25 бросков.

“Беспокойство есть относительно всего, – сказал тренер “Сент-Луиса” Крэйн Беруби, когда его спросили о 15 пропущенных голах Биннингтона в последних трех матчах. – Слишком много пропущенных голов в целом. Это вина не только вратаря, но всей команды”.

“Кэнакс” доигрывали матч без защитника Тайлера Майерса, на второй минуте третьего периода ударившегося головой о борт.

Источник: nhl.ru
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