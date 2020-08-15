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Хоккей

“Вашингтон” – “Айлендерс” (2:5): “Айлендерс” повели в серии со счетом 2-0.

Николай ПисаревНет комментариев
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Кэл Клаттербак

“Айлендерс” одержали волевую победу во втором матче и повели в серии со счетом 2-0. Успех “Нью-Йорку” принес ударный второй период, в котором голами отличились Ник Ледди, Мэтт Мартин и Брок Нельсон. Вратарь Семен Варламов отразил 23 броска и одержал пятую победу в шести матчах плей-офф. Он только один раз пропустил более двух голов.

Третий матч серии пройдет в воскресенье в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

“Вашингтон” открыл счет через 56 секунд после стартового вбрасывания. Александр Овечкин забил свой первый гол в плей-офф, продавив оборону “Айлендерс”. Россиянин открыл счет в матче плей-офф в 12-й раз в карьере. Из действующих игроков чаще это делал только капитан “Питтсбурга” Сидни Кросби.

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Однако гол никак не сказался на команде Барри Тротца. “Нью-Йорк” играл в свой хоккей, доминировал по броскам и три гола во втором периоде забил чем за четыре минуты. Между ними затесался второй гол Овечкина, который на седьмой минуте сделал счет 2:2. Однако Нельсон отличился уже через 15 секунд после этого.

“Кэпиталз” пытались давить в третьем периоде. Отличные шансы сравнять счет были у Овечкина, который в большинстве не попал в пустой угол, и Джона Карлсона, которого остановил Варламов. Но в концовке после серии рикошетов сначала отличился Кэл Клаттербак, а затем пустые ворота поразил Андерс Ли.

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“Мы знаем системе, смотрим видео и понимаем, как играть против таких команд, – сказал Овечкин. – Но нам нужно играть лучше. Мастерство у нас есть. Характера тоже хоть отбавляй. Завтра мы посмотрим видео, поработаем над ошибками, забудем эту игру и будем двигаться дальше. Еще ничего не решено”.

“Вашингтон” играл без центрфорварда Никласа Бэкстрема, получившего травму в первой встрече. Его заменил Ларс Эллер, чей показатель полезности составил минус-4 (как и у Ти-Джея Оши). Вратарь Брэйден Холтби сделал 27 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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