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Хоккей

Вратарь «Бостона» покинул расположение клуба

Николай ПисаревНет комментариев
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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Туукка Раск покинул расположение команды, информирует официальный сайт «мишек». Финский хоккеист отказался от участия в дальнейшем розыгрыше Кубка Стэнли по личным причинам.

Напомним, Раск был основным вратарём «Бостона» в первых двух матчах серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».

— Хочу участвовать в плей-офф рядом с товарищами по команде, но сейчас у меня есть более важные вещи, чем хоккей, — быть рядом с семьёй. Хочу поблагодарить «Бостон» и товарищей по команде за поддержку и пожелать им успехов. — написал игрок.

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Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини рассказал, что подобное решение Раска «было ожидаемым».

Источник: Официальный сайт ХК «Бостон Брюинз»

Источник: uhl.ua
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