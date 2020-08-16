Андрей Жвачкин: «Днепр» – однозначно шаг вперед в моей карьере»

Нападающий «Днепра»Андрей Жвачкинпослеодного из двусторонних матчей командырассказал о ее подготовке к новому сезону, а также о своем решении остаться в Херсоне.



— Летний хоккей, мы всего на сборах только пять-шесть дней. Пацаны все вкатываются, молодежь борется, бьется в тело, но, естественно, отбор никто не отменял, поэтому кто-то поедет домой, кто-то останется. А так, в принципе, хоккей хороший был, красивые моменты и голы, все понравилось и тренерскому штабу, и команде.



Мотивация остаться в команде? Хочется играть за этот клуб, биться. Я с момента основания здесь, этот клуб для меня, как родной, город, как родной. Мне все тут нравится: работа с персоналом и тренерским штабом. От нее получаешь только удовольствие – это главное в хоккее.



«Днепр» – однозначно шаг вперед в моей карьере. До этого у меня была травма, я играл в студенческой лиге России. «Днепр» дал мне шанс вернуться в профессиональный хоккей, я благодарен клубу.





Подготовка проходит сложно. В Херсоне жарко. Но все работают, претензий ни к кому нет, все ребята заряжены. Мы соскучились по хоккею, потому что с апреля ничего не делали, грубо говоря. Так, зал, тренажерка… Поэтому рады вернуться на «Фаворит Арену», работать и добиваться целей.

В прошлом сезоне Жвачкин набрал 25 (7+18) очков в 26-ти матчах регулярного чемпионата, а также 5 (2+3) баллов в двух играх плей-офф.

Источник: сайт XSPORT