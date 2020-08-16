“Аризона” – “Колорадо” (4:2): Кюмпер отбился от “Эвеланш”

Дерек Степан

“Аризона” взяла верх над “Колорадо” благодаря голам Дерека Степана, Брэда Ричардсона, Тэйлора Холла и Лоусона Крауза, но в первую очередь за счет очередной шедевральной игры вратаря Дарси Кюмпера, отразившего 49 бросков, и сократила отставание в серии. У “Колорадо” забили Андре Бураковски и Микко Рантанен, а Павел Францоуз сделал 19 сэйвов.

“Я просто стараюсь выходить на лед, двигаясь от броска к броску и фокусируясь на следующем сэйве, не особенно думая о том, что происходит, – сказал Кюмпер, повторивший личный рекорд по сэйвам. Столько же у него было 7 августа в четвертом матче против “Предэйторз”. – Сегодня мы хорошо отзащищались. Мы оборонялись все вместе, все отдавались делу. При такой игре партнеров было намного легче видеть шайбу”.

Четвертый матч серии пройдет в понедельник (вторник, 0:30 мск) в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

Если во втором матче “Аризоне” удалось навязать “Колорадо” свой хоккей, то в третьем рисунок игры вернулся к тому, что происходило в первой встрече. “Эвеланш” осаждали чужие ворота, Кюмпер героически отбивался, а “Койотиз” периодически остро контратаковали. Только результат получился противоположным.

Хотя начало сложилось в пользу коллектива Рика Токкета, который в дебюте перебросал соперника 8-3 и открыл счет благодаря голу Степана. Форвард “Койотов” с близкого расстояния пробил Францоуза после передачи Клейтона Келлера из-за ворот.

🏒 Брэд Ричардсон в матче №3 против Колорадо забил свой 2-й гол после возобновления сезона и вошел в число 4 игроков клуба после 35 лет, кому это удавалось в решающей стадии, чем помог Аризоне победить в матче 4-2 и сократить отставание в серии до 1-2📽️ https://t.co/RWR5IPzFCK pic.twitter.com/6vvo5sawBo — NHL.RU (@nhlru) August 16, 2020

Однако уже к перерыву соотношение бросков изменилось к 20-12 в пользу “Колорадо”. С этого момента “Лавины” не спускали ногу с педали газа, но, как и в предыдущих встречах, испытывали ужасные сложности с взятием ворот. Наконец, это удалось сделать Бураковски на 14-й минуте второго периода, когда одновременно с выходом Оливера Экмана-Ларссона со скамейки штрафников шайба рикошетом от защитника “Аризоны” влетела в ворота.

Казалось, что теперь у “Колорадо” все пойдет хорошо, но за 34 секунды до второго перерыва “Койотиз” огрызнулись. И забили. Это герой серии с “Нэшвиллом” Ричардсон мощным броском в ближний верхний угол вывел свою команду вперед.

В третьем периоде “Эвеланш” продолжили осаду, создали кучу моментов, но в этот вечер удача была не на их стороне. Окончательно интригу в серию вернул Холл, поразивший пустые ворота за полторы минуты до конца основного времени. Шайба Рантанена, заброшенная рикошетом от коньков двух соперников, дала “Колорадо” надежду, но финальный навал им не удался. За пять секунд до конца точку поставил Крауз, забивший в оставленные Францоузом ворота.

“Важнейшая победа, – сказал Токкет. – Это расслабит некоторых ребят. Впрочем, это все еще плей-офф. Случиться может что угодно. И к этому надо быть готовым. Выиграв этот матч, мы дали себе еще один шанс. Ребята знают, что победа была хорошей, но также понимают, что им надо играть лучше. И мне это нравится”.

Российский фактор: нападающий Владислав Наместников не принял участие в матче из-за травмы, полученной во втором матче. Его место занял Юнас Донской, от своего повреждения поправившийся. Валерий Ничушкин провел на льду 11:26 и применил два силовых приема. Защитник Никита Задоров сыграл 12:38 при полезности минус-1 и трех силовых приемах.