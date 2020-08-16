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Хоккей

«Белый Барс» провел первую ледовую тренировку

Николай ПисаревНет комментариев
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Хоккеисты белоцерковского «Белого Барса» начали ледовые тренировки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В пятницу, 14 августа, игроки белоцерковской команды впервые в этом сезоне вышли на лед катка на ВДНХ. Тренировки проходят под нагрузками, но все спортсмены с радостью выполняют все упражнения и задания тренерского штаба.

В сообщении клуба отмечается, что тренировки на арене ВДНХ продлятся еще несколько дней, а начиная с середины следующей недели команда переедет в броварской «Терминал», где продолжаются работы по запуску ледовой арены.Также нклуб планирует провести контрольный поединок в рамках подготовки к Открытому Кубку Донбасса.

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«Белый Барс» провел первую ледовую тренировку

«Белый Барс» провел первую ледовую тренировку

Напомним, что ранее белоцерковский«Белый Барс» подписал контракты с 13 хоккеистами.

Источник: сайт ХК «Белый Барс»

Источник: uhl.ua
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