“Чикаго” – “Вегас” (1:2): “Рыцари” в шаге от второго раунда

Флери против Кейна

Голы Уильяма Карлссона в меньшинстве и Патрика Брауна, а также 26 сэйвов Марка-Андре Флери принесли “Вегасу” третью подряд победу над “Чикаго” (3-0 в серии). Единственный гол “Блэкхокс” забил Олли Мяяття, а вратарь Кори Кроуфорд отразил 24 броска.

Шанс оформить путевку во второй раунд у “Вегаса” будет уже в воскресенье в четвертом матче (понедельник, 1:30 мск).

15 августа стал 5-м днем подряд в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли-2020, когда забиваются голы в меньшинстве. История знает лишь о 3 более длинных сериях после 1933-34: 2004 (7, 9-15 апр)1992 (7, 18-24 апр)1996 (6, 21-26 апр). pic.twitter.com/8bIjJrTFCr — NHL.RU (@nhlru) August 16, 2020

В первом периоде у “Чикаго” было три шанса в большинстве, однако на перерыв “Вегас” ушел при счете 1:0 в свою пользу. На пятой минуте Марк Стоун обокрал Данкана Кита, бросил в прорыв Карлссона, и тот броском с неудобной руки переиграл Кроуфорда. Лучший шанс сравнять счет в концовке периода упустил Патрик Кейн, при игре в большинстве попавший в штангу при совершенно пустом угле ворот.

6⃣ Вегас стал лишь 3-м клубом после 2000 года, которому удалось победить (Чикаго со счетом 2-1, 3-0 в серии) минимум в 6 первых матчах решающей стадии сезона. Ранее это удалось Анахайму (6-0-0 в 2003 и 2015) и Питтсбургу (7-0-0 в 2008).📽️ https://t.co/0X1fW49nfg pic.twitter.com/O0CrftZlGP — NHL.RU (@nhlru) August 16, 2020

Вторые 20 минут остались за “Голден Найтс”, которые перебросали соперника 12-7 и создали в два раза больше голевых моментов. Как результат – гол Патрика Брауна. Для 28-летнего форварда, большая часть карьеры которого прошла в АХЛ, шайба стала первой в плей-офф Кубка Стэнли. Всего за его спиной были 28 матчей в НХЛ и один гол.

В третьем периоде “Чикаго” попытался отыграться и почти это сделал. Олли Мяяття на седьмой минуте сократил отставание, но потом настало время Флери, который несколько раз спас “Вегас” и улыбался после классных сэйвов своей фирменной улыбкой.