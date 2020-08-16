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“Чикаго” – “Вегас” (1:2): “Рыцари” в шаге от второго раунда

Николай ПисаревНет комментариев
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Флери против Кейна

Голы Уильяма Карлссона в меньшинстве и Патрика Брауна, а также 26 сэйвов Марка-Андре Флери принесли “Вегасу” третью подряд победу над “Чикаго” (3-0 в серии). Единственный гол “Блэкхокс” забил Олли Мяяття, а вратарь Кори Кроуфорд отразил 24 броска.

Шанс оформить путевку во второй раунд у “Вегаса” будет уже в воскресенье в четвертом матче (понедельник, 1:30 мск).

В первом периоде у “Чикаго” было три шанса в большинстве, однако на перерыв “Вегас” ушел при счете 1:0 в свою пользу. На пятой минуте Марк Стоун обокрал Данкана Кита, бросил в прорыв Карлссона, и тот броском с неудобной руки переиграл Кроуфорда. Лучший шанс сравнять счет в концовке периода упустил Патрик Кейн, при игре в большинстве попавший в штангу при совершенно пустом угле ворот.

Вторые 20 минут остались за “Голден Найтс”, которые перебросали соперника 12-7 и создали в два раза больше голевых моментов. Как результат – гол Патрика Брауна. Для 28-летнего форварда, большая часть карьеры которого прошла в АХЛ, шайба стала первой в плей-офф Кубка Стэнли. Всего за его спиной были 28 матчей в НХЛ и один гол.

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В третьем периоде “Чикаго” попытался отыграться и почти это сделал. Олли Мяяття на седьмой минуте сократил отставание, но потом настало время Флери, который несколько раз спас “Вегас” и улыбался после классных сэйвов своей фирменной улыбкой.

Источник: nhl.ru
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