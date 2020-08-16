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Хоккей

“Колорадо” – “Аризона” (3:2): “Эвеланш” дожали

Николай ПисаревНет комментариев
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Андре Бураковски

Гол Андре Бураковски за 2:53 до конца третьего периода принес “Колорадо” победу над “Аризоной” во втором матче серии первого раунда. Также по шайбе у “Эвеланш”, которые повели 2-0 в серии, забросили Нэйтан Маккиннон и Тайсон Джост, а вратарь Филипп Грубауэр сделал 30 сэйвов.

Третий матч серии пройдет в субботу (22:00 мск) в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.
“Аризона” провела совсем другой матч по сравнению с первым, когда “Колорадо” имел преимущество по броскам 40-14 и заслуженно выиграл 3:0. “Койотиз” играли не просто на равных, а владели инициативой на протяжении большей части встречи.

“Мы понимали, что они будут серьезно настроены, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – Достаточно было почитать комментарии их тренера и игроков о том, что они чувствовали после первой встречи. Они сыграли жестко и очень хорошо. Нам пришлось намного труднее в обороне. Хотя нам так и не удалось показать свой хоккей на продолжительном отрезке матча. Если мы хотим завтра выиграть, надо быть лучше”.

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“Эвеланш” открыли счет на четвертой минуте благодаря сольному проходу и точному броску Маккиннона, который продлил результативную серию до пяти игр с начала плей-офф. “Аризону” гол не сломил, поэтому перед первым перерывом шайба Клейтона Келлера выглядела вполне логичной.

Второй период стал для “Койотиз” одним из лучших в августе. Команда Рика Токкета, который после первой встречи публично критиковал игроков, перебросала соперника 16-9 и создала в два раза больше голевых моментов (4-2). Однако по голам вновь получилось равенство. На гол Джоста, в составе “Эвеланш” заменившего Юнаса Донского, на четвертой минуте “Аризона” ответила шайбой Клейтона Келлера через 89 секунд.

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Третий период прошел в равной борьбе, но когда за поворотом уже маячил овертайм, удача улыбнулась “Колорадо”. Бураковски попал в ворота после броска Назима Кадри и рикошета от конька защитника “Койотиз” Джейкоба Чикрана.

“Я горжусь тем, как играли ребята, – сказал тренер “Аризоны” Рик Токкет. – У них нашлось, чем ответить. Вот так и надо играть на постоянной основе. В конце концов, мы провели хороший матч. Могли его выиграть. Конечно, мы не рады последнему голу. Но лучше уж играть так. Не бояться соперника, создавать ему трудности, биться. Мы не добились результата, но мне понравилась наша игра. Мы не отбивались”.

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Обе команды имели по четыре шанса в большинстве, но ни одним не воспользовались.

Источник: nhl.ru
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