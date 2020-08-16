«Лайтнинг» обыграли «Коламбус», «Каролина» потеряла Свечникова, «Вегас» и «Аризона» добыли победы

16 августа в Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи розыгрыша Кубка Стэнли.

Каролина – Бостон – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Еще до этого матча из стана «Бостона» пожаловали две нехорошие новости: по состоянию здоровья в матче не принимал участие форвардДавид Пастрняк, а основной голкипер «Брюинс»Туукка Раски вовсепринял решениезавершить свое участие в плей-офф по семейным обстоятельствам. В итоге «мишкам» пришлось перекраивать звенья, а место в воротах занял словакЯрослав Галак.

В первом периоде матча команды так и не открыли счет, хотя моментов у «Бостона» было предостаточно – «Каролина» много играла в меньшинстве, а в концовке периода получила двойной малый штраф. В начале второй трети «мишки» численным преимуществом воспользовались –Чарли Койлподкараулил отскок от Мразека и послал шайбу в верхний угол ворот. У «Каролины» были шансы отыграться, но забросили снова «Брюинс», причем в меньшинстве, отличилсяШон Курали. Спустя пять минутНино Нидеррайтерсократил отставание. В концовке матча «ураганы» сменили Мразека на шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота отБрэда Маршанда.

Еще один неприятный эпизод произошел с одним из лидеров «Каролины»Андреем Свечниковым– в борьбе с великаномЗдено Харойна чужом пятаке хоккеист неудачно упал на лед и подвернул ногу. В раздевалку Свечников отправился с помощью врачей и партнеров по команде.

Аризона – Колорадо – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Счет в матче был открыт на шестой минуте усилиямиДерека Степана.

«Эвеланш» сравняли счет в середине второй трети – отличилсяАндре Бураковски– но спустя шесть минут пропустили снова. Шайба на счетуБрэда Ричардсона.

Заключительные две минуты матча выдались по-настоящему горячими: сначалаТэйлор Холлзабросил в пустые ворота и, казалось, снял все вопросы о победителе, но через 22 секундыМикко Рантаненвернул «Колорадо» в игру. Окончательный счет на табло установил игрок номинальных хозяевЛоусон Круз– 4:2 и «Аризона» одерживает первую победу в серии.

Коламбус – Тампа-Бэй – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

«Молнии» вышли вперед на 16-й минуте первого периода, шайба на счетуАлекса Киллорна. В начале второй третиРайли Нэшсчет сравнял, но на второй перерыв «Тампа» уходила с комфортным преимуществом в две шайбы – отличилисьБрейден ПойнтиВиктор Хедман. Шведский защитник, к слову, играл с не долеченной травмой.

В третьем периоде «Коламбус» усилиямиЭрика Робинсонаотыграл одну шайбу, но на большее их не хватило.

Чикаго – Вегас – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

«Вегас» подтвердил статус фаворита и в этом матче: уже на пятой минуте «золотые рыцари» вышли вперед, отличилсяВильям Карлссон. На 36-й минутеПатрик Браунудвоил преимущество «Вегаса».

Единственное, что смогли предпринять игроки «Чикаго» – шайбаОлли Мяятяна 47-й минуте.

«Вегас» вплотную приблизился к выходу в полуфинал Западной конференции. Для этого команде необходимо выиграть всего один матч.

НХЛ. ¼ финала – Запад

«Каролина» – «Бостон» – 2-1 в серии до четырех побед (3:4 ОТ; 3:2; 1:3)

«Аризона» – «Колорадо» – 1-2 (0:3; 2:3; 4:2)

«Коламбус» – «Тампа-Бэй» – 1-2 (2:3 ОТ; 3:1; 2:3)

«Чикаго» – «Вегас» – 0-3 (1:4; 3:4 ОТ; 1:2)

Источник: ФХБ