Сергей Люльчук: «Самое важное для вратаря – это психологическая устойчивость»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В четверг, 6 августа,на все вопросы болельщиков отвечалукраинский вратарь, который последние два сезона провел в Швеции,Сергей Люльчук.

— Где ты начинал свой хоккейный путь? Расскажи о своем первом тренере

— Я воспитанник киевского«Сокола» и моим первым тренером изначально был Анатолий Григорьевич Доника. Но он фактически сразу тогда уехал в Казань, и я не долго с ним тренировался. Потом уже к нам основным тренером определили Рамиля Юлдашева и в общем-то своим первым тренером я считаю именно его, потому что он очень долго нас вел.

—Как можешь оценить уровень Украинской хоккейной лиги на сегодняшний день?

— Я, к сожалению, не имел возможности смотреть игры УХЛ в живую в этом сезоне, так что полноценно сказать что-то об уровне трудно. Хорошо, что в чемпионате стало больше возрастных игроков и легионеров – это развивает Лигу. Соответственно, ее уровень будет расти из года в год.

Тем более сейчас команды перед плей-офф хорошо усилятся. Так что я думаю, что будет интересно.

— За какой из украинских клубов тебе больше всего понравилось играть?

— Больше всего мне понравилось играть за АТЕК, потому что там ребята не просто играли, а получали удовольствие от хоккея. Плюс мы много проводили матчей между собой.

Тот год мне очень хорошо помог, потому что вместо обычных классических тренировок мы играли. У нас тогда был отличный подготовительный период – с августа до февраля, пока не начался чемпионат, мы день за днем проводили матчи, даже 31-го декабря тренировались.

Так что тот сезон мне дал очень многое. Плюс в дальнейшем мы выиграли чемпионат, потому что была такая подготовка. Мне повезло принимать участие в этом всем процессе, и я действительно хорошо тогда добавил. К нам, например, приезжали такие мастера, как Антон Бабчук, или игроки постарше, кто играл на более высоком уровне, поддержать клуб.

—Почему не вышло заиграть в Америке?

— Мы тогда прошли предсезонные сборы с братом и я считаю, что прошли мы их отлично. При мне убрали сразу двух вратарей и я остался один. А потом приехали два вратаря из АХЛ и я рассчитывал, что мы втроем и начнем сезон, но у них такая политика, что в команде должно быть только два вратаря. И меня убрали, потому что те ребята были на контрактах в системе.

Хотя по играм на предсезонке я одну сыграл на ноль и выиграл, а вторую проиграл, но все равно меня убрали.

— Как игралось в Швеции? В чем главные отличия европейского хоккея в тренировочном плане?

— В Швеции все на катании и на скорости – у шведов такая особенность на любом уровне. В тренировочном плане от нашего украинского хоккея особых отличий нет – упражнения те же, да и площадки такие же.

Отличия больше чувствуются между американской и европейской подготовкой. Там меньше площадки и по-другому все строится.

— В Швеции ты сменил две команды, в какой из них понравилось больше и почему?

— Конечно, понравилось больше во второй, потому что мы вышли в плей-офф. И хоть мы не успели выиграть чемпионство и подняться выше, но все равно этот сезон был лучше, чем предыдущий.

В прошлом сезоне я имел лучшую статистику, но это больше потому что команда, в которой я играл, была более оборонительного плана. У нас там был очень хороший и именитый в Швеции тренер – команде очень повезло его подписать. В общем, он очень многое нам дал. Да и второй тренер тоже был отличный специалист. Мы больше играли больше от обороны и из-за этого у меня количество пропущенных голов было ниже.

Но после того, как мы прочно засели под лидерами, то ребята остановились и перестали играть. Это потому что было понятно, что команда уже точно не вылетит в этом сезоне, а задача подниматься выше не стояла. А мне это очень не нравилось, я был не доволен. В общем, у меня стала ухудшаться статистика и мне не понравилось, что так получилось.

А в следующем сезоне уже в другом клубе у нас были задачи выше и команда атакующая. Мне было сложнее играть, но результата мы большего добились.

—Почему выбрал именно амплуа вратаря? Никогда не думал быть полевым игроком?

— Вообще думал. Когда я только начинал заниматься хоккеем, то как все, играл в поле. Вообще, я поздно пришел в хоккей – в 11 лет, но я сразу сказал отцу, что хочу быть вратарем. Я тогда еще увидел Евгения Набокова в воротах и меня это очень мотивировало.

Тренер мне тогда сказал, что для начала мне нужно научиться кататься и побыть полевым игроком, а потом уже пробоваться вратарем. В общем, через два месяца тренер Виталий Доника ушел, а я так и остался полевым игроком.

Уже на смене тренеров ко мне подошел Юрий Александрович Крылов и спросил, не хочу ли я стать в ворота. Я об этом мечтал и тогда был в восторге. Тогда в команде были проблемы со вторым вратарем – он травмировался и я даже выходил в его форме.

А полевым игроком мне, честно говоря, не очень нравилось, поэтому я и не хотел играть в поле.

—Как поддерживал форму во время межсезонья?

— Было очень тяжело. Выполнял какие-то комплексы упражнений на растяжку, держал мышцы в тонусе, велик крутил.

—Легче играть с братом в одной команде или возникали трудности?

— Однозначно могу сказать только одно – играть против брата сложнее. Таких игр было немного, но было очень неоднозначно – вчера еще вроде играю за него, а теперь он уже пытается мне забить.

Первое время было тяжело привыкнуть играть с братом – это мы еще с АТЕКа были вместе в одном клубе. Я постоянно на него концентрировал внимание, а потом оно уже прошло. А после того как в«Белом Барсе» мы соединились, то уже окончательно стали играть вместе.



— Какие самые важные качества для вратаря?

— Я считаю, что самое важное – это психологическая устойчивость. Психология – это вообще, наверное, 90% успешного вратаря. Все зависит от вашей психологии, потому что если вратарь уверен в себе, то он будет ловить шайбы с любой техникой.

А если вратарь сомневается или есть давление психологическое, то успеха не будет. Так что очень важно понимать этот аспект. Если говорить о других качествах, то это ловкость, растяжка, сила, координация. Это общие физические качества, которые очень важны, но выделю больше растяжку.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber