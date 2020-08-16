Свечников получил травму и не доиграл матч

Травма Андрея Свечникова

Нападающий “Каролина Харрикейнз” Андрей Свечников получил травму в конце третьего периода третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против “Бостон Брюинз” (1:3) на Scotiabank Arena в Торонто.

Свечников упал вблизи чужих ворот после единоборства с защитником “Брюинз” Здено Харой и, судя по всему, подвернул колено. Он ушел со льда за 4:38 до конца третьего периода при помощи партнеров.

После окончания матча новостей о его состоянии не поступало.

“Я знаю, что сейчас его осматривают, – сказал тренер Род Бриндамор. – Конечно, выглядело не очень хорошо. Он неловко упал. Позже мы будем знать больше”.

Согласно правилам Плана возобновления сезона, командам не разрешено сообщать подробности травмы или болезни игрока.

За 15:58 на льду Свечников нанес два броска по воротам и применил пять силовых приемов. 20-летний форвард играл во втором звене с Винсентом Трочеком и Мартином Некашем.

В серии до четырех побед “Брюинз” ведут со счетом 2-1. Четвертый матч состоится в понедельник в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

На вопрос, как “Харрикейнз” могут проявить себя в четвертом матче, Бриндамор сказал, что на данный момент ему сложно об этом думать из-за случившегося со Свечниковым.

“Сейчас очень сложно сказать, потому что парень получил травму, которая выглядела очень плохо, – сказал он. – Сейчас в моей голове мысли только об этом. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом”.

В шести матчах плей-офф Свечников набрал 7 (4+3) очков, в том числе 5 (3+2) баллов в квалификационной серии против “Нью-Йорк Рейнджерс” (3-0). В первой игре против “Бостона” Свечников очков не набрал, но во второй, которую “Харрикейнз” выиграли 3:2, забил гол и сделал передачу.

В 68 матчах своего второго сезона в НХЛ Свечников занял третье место в команде по результативности, набрав 61 (24+37) очко. Впереди него были только нападающие Себастьян Ахо (66) и Тейво Теравайнен (63).

Нападающий “Каролины” Джастин Уильямс сказал, что не видел Свечникова в раздевалке после матча.