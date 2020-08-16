Воскресенье, 16 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейТампа-Бэй выставила Сосунова на безусловный вэйвер
Хоккей

Тампа-Бэй выставила Сосунова на безусловный вэйвер

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Олег Сосунов

Тампа-Бэй выставила защитника Олега Сосунова на безусловный вэйвер с целью расторжения контракта с ним.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
«Лайтнинг» обыграли «Коламбус», «Каролина» потеряла Свечникова, «Вегас» и «Аризона» добыли победы

Свечников получил травму и не доиграл матч

“Коламбус” – “Тампа-Бэй” (2:3): “Лайтнинг” взяли свое

Сергей Люльчук: «Самое важное для вратаря – это психологическая устойчивость»

“Колорадо” – “Аризона” (3:2): “Эвеланш” дожали

Закрыть