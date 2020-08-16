Тампа-Бэй выставила Сосунова на безусловный вэйвер

ГлавнаяХоккейТампа-Бэй выставила Сосунова на безусловный вэйверХоккейТампа-Бэй выставила Сосунова на безусловный вэйверНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 16, 2020 в 14:350Share1 Олег Сосунов Тампа-Бэй выставила защитника Олега Сосунова на безусловный вэйвер с целью расторжения контракта с ним. Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:4 × 5 = Вам может понравиться Хоккей Андрей Жвачкин: «Днепр» – однозначно шаг вперед в моей карьере»16.08.2020Читать большеХоккей «Лайтнинг» обыграли «Коламбус», «Каролина» потеряла Свечникова, «Вегас» и «Аризона» добыли победы16.08.20202Читать большеХоккей Свечников получил травму и не доиграл матч16.08.2020Читать большеХоккей “Коламбус” – “Тампа-Бэй” (2:3): “Лайтнинг” взяли свое16.08.20202Читать большеХоккей Сергей Люльчук: «Самое важное для вратаря – это психологическая устойчивость»16.08.20205Читать большеХоккей “Колорадо” – “Аризона” (3:2): “Эвеланш” дожали16.08.2020Читать большеХоккей Вратарь «Бостона» покинул расположение клуба15.08.20202Читать большеХоккей “Калгари” – “Даллас” (2:0): “Калгари” добился победы в третьем матче серии15.08.20208Читать большеХоккей Кирилл Маландин продолжит выступать в «Ледяных Волках»15.08.2020Читать большеХоккей Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 15 августа (онлайн)15.08.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболФранков: У “Динамо” вспышка коронавирус09.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020ФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболМинай и Ингулец вышли в УПЛ. Третьей командой скорей всего станет Рух13.08.202013.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020