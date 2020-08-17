Аризона подписала новый контракт с Педерсоном

ГлавнаяХоккейАризона подписала новый контракт с ПедерсономХоккейАризона подписала новый контракт с ПедерсономНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 17, 2020 в 16:050Share1 Лейн Педерсон Аризона подписала новый контракт с форвардом клуба Лейном Педерсоном (1 год,735 тысяч). Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:девять + 4 = Вам может понравиться Хоккей ХК «Донбасс» выразил недовольство работой Федерации хоккея Украины17.08.2020Читать большеХоккей «Днепр» прекратил сотрудничество с Валентином Сирченко17.08.20202Читать большеХоккей Пачиоретти оштрафован на $250017.08.2020Читать большеХоккей Победы «Далласа» и «Чикаго», «Вашингтон» в шаге от вылета17.08.20203Читать большеХоккей “Ванкувер” – “Сент-Луис” (2:3 ОТ): “Блюз” остались в игре17.08.2020Читать большеХоккей “Монреаль” – “Филадельфия” (0:1): “Флайерз” вышли вперед17.08.20204Читать большеХоккей “Каролина” – “Бостон” (1:3): “Брюинз” выиграли без Раска и Пастрняка17.08.2020Читать большеХоккей “Аризона” – “Колорадо” (4:2): Кюмпер отбился от “Эвеланш”16.08.20203Читать большеХоккей Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 16 августа (онлайн)16.08.20203Читать большеХоккей «Белый Барс» провел первую ледовую тренировку16.08.20204Читать большеРекомендуем посмотретьФутболФранков: У “Динамо” вспышка коронавирус09.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020ФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболМинай и Ингулец вышли в УПЛ. Третьей командой скорей всего станет Рух13.08.202013.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020