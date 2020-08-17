Понедельник, 17 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАризона подписала новый контракт с Педерсоном
Хоккей

Аризона подписала новый контракт с Педерсоном

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Лейн Педерсон

Аризона подписала новый контракт с форвардом клуба Лейном Педерсоном (1 год,735 тысяч).

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девять + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
«Днепр» прекратил сотрудничество с Валентином Сирченко

Пачиоретти оштрафован на $2500

Победы «Далласа» и «Чикаго», «Вашингтон» в шаге от вылета

“Ванкувер” – “Сент-Луис” (2:3 ОТ): “Блюз” остались в игре

“Монреаль” – “Филадельфия” (0:1): “Флайерз” вышли вперед

Закрыть