Понедельник, 17 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Днепр» прекратил сотрудничество с Валентином Сирченко
Хоккей

«Днепр» прекратил сотрудничество с Валентином Сирченко

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Херсонский«Днепр»прекратилсотрудничество с защитником Валентином Сирченко по обоюдному согласию. Об этом заявляет официальный сайт херсонского клуба.

Воспитанник херсонской ДЮСШ в сезоне 2019/20 провел в составе “щук” 25 матчей, набрав при этом 3 (2+1) очков и заработав коэффициент полезности +31. Интересно, что обе шайбы в регулярной части чемпионата Сирченко забросил киевлянам и с ними же выдал феерический кулачный поединок.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Пачиоретти оштрафован на $2500

Победы «Далласа» и «Чикаго», «Вашингтон» в шаге от вылета

“Ванкувер” – “Сент-Луис” (2:3 ОТ): “Блюз” остались в игре

“Монреаль” – “Филадельфия” (0:1): “Флайерз” вышли вперед

“Каролина” – “Бостон” (1:3): “Брюинз” выиграли без Раска и Пастрняка

Закрыть