«Днепр» прекратил сотрудничество с Валентином Сирченко

Херсонский«Днепр»прекратилсотрудничество с защитником Валентином Сирченко по обоюдному согласию. Об этом заявляет официальный сайт херсонского клуба.

Воспитанник херсонской ДЮСШ в сезоне 2019/20 провел в составе “щук” 25 матчей, набрав при этом 3 (2+1) очков и заработав коэффициент полезности +31. Интересно, что обе шайбы в регулярной части чемпионата Сирченко забросил киевлянам и с ними же выдал феерический кулачный поединок.

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