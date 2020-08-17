Главные трансферы и расписание Кубка Донбасса – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе команды продолжили укомплектовывать составы, стало известно расписание матчей Открытого кубка Донбасса-2020, Сергей Люльчук провел онлайн-конференцию,«Ледяные Волки» и«Белый Барс» впервые после длительной паузы вышли на лед, а игроки«Днепра» и«Кременчука» Андрей Жвачкин и Александр Боевых поделились первыми впечатлениями от сборов и рассказали о целях на глядущие матчи.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.



Главные трансферные новости недели:

«Днепр» усилился экс-игроками казахстанского«Бейбарыса» Евгением Гасниковыми Альбертом Вишняковым.



Гасников начинал карьеру в КХЛ в составе «Лады» (Тольятти), сменив команду в сезоне 2012/13 на «Спартак», а затем на «Автомобилист».

С 2012 по 2015 год выступал в ВХЛ за «Буран» (Воронеж), а с 2015 года продолжил карьеру в «Бейбарысе» (Атырау). Вместе с командой россиянин четыре раза выигрывал золотые медали чемпионата Казахстана. В сезоне 2019/20 37-летний защитник в 55 играх забросил 13 шайб и сделал 13 голевых передач.

Альберт Вишняковначинал хоккейную карьеру в местном «Нефтехимике», а с начала 2000-х выступал за«Ак Барс» (Казань) и«Динамо» (Москва), с которым выиграл золото в локаутномсезоне 20045.

Затем нападающий провел год в«Спартаке» и три сезона в КХЛ в составе«Металлурга» (Новокузнецк).В 2003 году габаритный нападающий был задрафтован Tampa Bay Lightning, но за океан не поехал. В 2013 году Вишнякова перешел в ХК«Астана» из Казахстана. Однако после 30-ти матчей в«Астане» форвард перешел в«Бейбарыс» (Атырау), где за 16 матчей набрал 16 (9+7) очков и вышел с командой в плей-офф.

В сезоне 201415 Вишняков играл в ВХЛ за ХК«Липецк» (55 игр, 26 (16+10)), а потом вернулся в«Бейбарыс», с которым сразу же выиграл чемпионство Казахстана.

Также херсонский клуб прекратил сотрудничествос нападающимиНикитой КоваленкоиДенисом Василенковым, а также защитником Валентином Сирченкопо обоюдному согласию.

Столичные«Ледяные Волки» также переподписали несколько контрактов – в клубе на сезон 2020/21 останутся защитник Никита Жигалов, а также нападающие Алексей Черемнов и Кирилл Маландин.

Напомним, что за всеми переходами украинского хоккея вы можете следить по ссылке.

Стало известно расписание матчей традиционного предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса-2020, в котором примут участие 4 украинских клуба

25 августа, вторник

15:00. «Белый Барс» – «Кременчук»

18:45.Открытие турнира

19:00. «Донбасс» – «Днепр»

26 августа, среда

15:00. «Кременчук» – «Днепр»

19:00. «Белый Барс» – «Донбасс»

27 августа, четверг

15:00. «Днепр» – «Белый Барс»

19:00. «Донбасс» – «Кременчук»

21:15.Закрытие турнира

Столичные «Ледяные Волки»вышли из отпуска и приступили к подготовке к 5-му юбилейному сезону чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

В первый тренировочный день команда провела разминку на земле и тренировку на льду арены «Шалетт». На предсезонный сбор прибыл 31 игрок. Хоккеисты под руководством Руслана Борисенко и Игоря Архипенко провели ряд ледовых упражнений, а также сыграли двусторонний поединок.

Такжевпервые в этом сезоне вышли игроки «Белого Барса». Тренировки проходят под нагрузками, но все спортсмены с радостью выполняют все упражнения и задания тренерского штаба.

Украинский вратарь, который последние два сезона провел в Швеции,Сергей Люльчукна YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщикови рассказал о старте своей профессиональной карьеры, играх в Украине и Швеции, а также о том, какие качества наиболее важны для хоккейных вратарей.

— Какие самые важные качества для вратаря?

— Я считаю, что самое важное – это психологическая устойчивость. Психология – это вообще, наверное, 90% успешного вратаря. Все зависит от вашей психологии, потому что если вратарь уверен в себе, то он будет ловить шайбы с любой техникой.

А если вратарь сомневается или есть давление психологическое, то успеха не будет. Так что очень важно понимать этот аспект. Если говорить о других качествах, то это ловкость, растяжка, сила, координация. Это общие физические качества, которые очень важны, но выделю больше растяжку.

Чемпион Венгрии«Ференцварош»отказался от участия в следующем розыгрыше Континентального кубка IIHF.

В заявлении сказано, что это решение является самым ответственным и правильным в сложившейся ситуации в связи с существующими угрозами здоровью и строгостью мер, принятых IIHF для участников международных соревнований.

Кроме того, в «Ференцвароше» отметили, что соблюдение необходимыхмербезопасности в процессе организации поездок требует дополнительных трат бюджета. Выступлениявенгерского клуба в Континентальном кубке должны были стартовать со второго раунда в группе C, матчи которой пройдут во французском Амьене.

В этом квартете сыграеттакже казахстанский «Алтай-Торпедо»,который заменил двух других представителя своей страны – «Арлан» и «Иртыш», – которые поочередно отказались от участия.

Чемпион Украины также будет стартовать в Континентальном Кубке со второго раунда, который пройдет в Италии.

Защитник ХК «Кременчук»Александр Боевых пообщался с клубной пресс-службой и рассказал о старте тренировочного сбора и целях на сентябрьский плей-офф.

— Осень начнется сразу из решающих игр плей-офф, а не как обычно, с регулярного чемпионата.Насколько это отличается для вас психологически?

—В предыдущие годы мы понимали, что есть время раскачаться в “регулярке”.Сейчас этого времени совсем нет, и после сборов мы сразу выйдем на решающий бой.Поэтому и готовимся сейчас очень серьезно, понимаем, времени на ошибки не будет.

Главный тренер столичных«Ледяных Волков»Руслан Борисенкопослепервой тренировки на льдупообщался с пресс-службой УХЛ и поделился своими впечатлениями от старта сборов.

— Впечатления пока остались только приятные после первой тренировки. Ребята молодцы – видно, что соскучились за хоккеем, старались. Каждый, конечно, по-своему, в меру своих сил. Так что впечатления только положительные.

— С 5-го августа Вы начали просмотр молодых игроков в основной состав команды, какие впечатления оставили за собой юные хоккеисты?

— По ним видно, чего они хотят, в частности от хоккея, да и в целом тоже. Некоторые еще, конечно, не совсем понимают, что они выходят на более серьезный уровень и что пора из мальчишеского хоккея переходить в мужской. Тут уже ошибки на льду не будут прощаться, как в детском хоккее.

В общем, пока что мы смотрим состав и определяемся с костяком команды. Целей на сезон мы еще не ставим.

Нападающий «Днепра»Андрей Жвачкинпослеодного из двусторонних матчей командырассказал о ее подготовке к новому сезону, а также о своем решении остаться в Херсоне.

— Летний хоккей, мы всего на сборах только пять-шесть дней. Пацаны все вкатываются, молодежь борется, бьется в тело, но, естественно, отбор никто не отменял, поэтому кто-то поедет домой, кто-то останется. А так, в принципе, хоккей хороший был, красивые моменты и голы, все понравилось и тренерскому штабу, и команде.





Мотивация остаться в команде? Хочется играть за этот клуб, биться. Я с момента основания здесь, этот клуб для меня, как родной, город, как родной. Мне все тут нравится: работа с персоналом и тренерским штабом. От нее получаешь только удовольствие – это главное в хоккее.





«Днепр» – однозначно шаг вперед в моей карьере. До этого у меня была травма, я играл в студенческой лиге России. «Днепр» дал мне шанс вернуться в профессиональный хоккей, я благодарен клубу.





Подготовка проходит сложно. В Херсоне жарко. Но все работают, претензий ни к кому нет, все ребята заряжены. Мы соскучились по хоккею, потому что с апреля ничего не делали, грубо говоря. Так, зал, тренажерка… Поэтому рады вернуться на «Фаворит Арену», работать и добиваться целей.

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