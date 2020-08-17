“Каролина” – “Бостон” (1:3): “Брюинз” выиграли без Раска и Пастрняка

Халак в матче №3

Голы Чарли Койла, Шона Кюрали и Брэда Маршана, а также 29 сэйвов Ярослава Халака принесли “Бостону” победу над “Каролиной” в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Единственный гол “Харрикейнз” забил Нино Нидеррайтер, а Петр Мразек сделал 36 сэйвов.

Четвертый матч серии состоится в понедельник (вторник, 3:00 мск) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции. Победитель третьего матча при счете в серии 1-1 выигрывал всю серию в 67% случаев (215 из 321).

Встреча началась с удаления Маршана на 12-й секунде, что предопределило течение первого периода. “Каролина” владела серьезным преимуществом, перебросала соперника 15-7, Тейво Теравяйнен попадал в две штанги, но ближе к перерыву “Бостон” выровнял ситуацию. Произошло это после двойного малого штрафа Тревора ван Римсдайка. “Брюинз” использовали свой шанс через 14 секунд после возобновления игры. После броска Маршана шайба попала в штангу, а затем с лета ее в ворота по-бейсбольному добил Койл.

Крейчи и Маршан набрали по 2 очка в матче №3 против Каролины, что помогло Бостону победить 3-1 (2-1 в серии) и улучшили свои позиции в клубном рейтинге по очкам в плей-офф.📽️ https://t.co/WeQE1IR5kC pic.twitter.com/GBKOW11N8K — NHL.RU (@nhlru) August 16, 2020

“Бостон”, игравший без решившего поехать к семье Туукки Раска и травмированного форварда Давида Пастрняка, провел впечатляющий период. И лишь большое везение и надежная игра Мразека позволили “Харрикейнз” отправиться на перерыв с минимальным отставанием. Одним из самых опасных игроков “Бостона” был Давид Крейчи, а “Ураганы” ответили попаданием в перекладину после броска Себастьяна Ахо. Во втором периоде преимущество “Брюинз” по броскам составило 20-8, а по опасным моментам 12-5 (после 0-3 в первые 20 минут).

Третий период “Брюинз” тоже начали с гола. Кюрали отличился в меньшинстве с передачи Койла. “Ураганам” надо было отыгрываться, но у них мало что получалось. И все же пятое по счету большинство принесло им удачу. Халак неудачно вынес шайбу из-за ворот, ее рукой перехватил Нино Нидеррайтер и поразил пустые ворота.

На отыгрыш у “Харрикейнз” было 13 с половиной минут, но реальных шансов забить у них почти не было. Ко всем бедам, за четыре минуты до конца травму получил Андрей Свечников, неловко упавший после единоборства со Здено Харой. Российский форвард покидал лед при помощи партнеров, не опираясь на правую ногу.

“Сейчас очень сложно, потому что парень получил травму, которая выглядела очень плохо, – сказал тренер “Каролины” Род Бриндамор сразу после игры. – Сейчас в моей голове такие мысли. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом”.

Точку в матче поставил Маршан, поразивший пустые ворота за 31 секунду до конца.

“Халак – популярный парень, все знают о его способностях, – сказал тренер “Бостона” Брюс Кэссиди, комментируя ситуацию с отъездом Раска. – Возможно, настала его очередь совершить нечто заметное. Возможно, это год Халака. Туукка здорово играл в том году. Сейчас же мы даже можем вокруг этого объединиться”.

Российский фактор: Свечников играл в тройке с Винсентом Трочеком и Мартином Некашем. Он провел на льду 16:18, нанес два броска в створ и применил пять силовых приемов.