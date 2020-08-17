“Кэнакс” жаждут реванша

Брэйден Шенн

Вряд ли перед началом розыгрыша Кубка Стэнли в “Ванкувер Кэнакс” всерьез рассматривали вариант победы с сухим счетом в серии над действующими чемпионами “Сент-Луис Блюз”.

Но такой шанс у них был. “Кэнакс” его лишились, когда Брэйден Шенн в дополнительном периоде матча №3 убежал “один на один” и забросил шайбу, поставив точку в игре – 3:2. Встреча первого раунда плей-офф состоялась в воскресенье на арене Rogers Place в Эдмонтоне.

“Нам не хватило одного гола, чтобы счет в серии стал 3-0, – сказал тренер “Ванкувера” Трэвис Грин. – Вместо этого мы имеем 2-1″.

Исправить ситуацию и поставить “Блюз” на грань вылета из плей-офф “Кэнакс” постараются в понедельник (вторник, 05:30 мск). В этот день на том же стадионе состоится четвертый поединок серии.

Хоккеистам “Ванкувера” остается надеяться, что гол Шенна не станет началом возрождения “Блюз”, выигравших в прошлом году 16 кубковых матчей из 24 и впервые в истории завоевавших Кубок Стэнли. А в вот в этом году до этого воскресенья “Сент-Луис” не одержал ни одной победы в матчах квалификации и первого раунда плей-офф.

“Мне показалось, что сегодня они играли лучше, – сказал капитан “Кэнакс” Бо Хорват. – Мы знали, что они прибавят. Они же не так просто стали обладателями Кубка Стэнли. Они знают, как побеждать, и они так просто не сдадутся. … Я с нетерпением жду завтрашней игры”.

Подводя итоги третьего матча, можно сказать, что “Кэнакс” надо создавать больше голевых моментов и проводить больше времени в зоне атаки в равных составах, если они хотят помешать “Блюз” сравнять счет в серии.

В третьей игре “Ванкувер” снова реализовал большинство. На этот раз отличился Джей-Ти Миллер. В этой серии “Кэнакс” 11 раз имели численное преимущество и забросили шесть шайб. В первых двух поединках “Блюз” удалялись девять раз и пропустили в меньшинстве пять шайб (три реализованных большинства из шести в матче №1, и два из трех – в матче №2). В третьей встрече “Кэнакс” играли в большинстве только два раза.

“Сент-Луис” имел два шанса наказать “Кэнакс” за нарушения правил в третьем матче, но упустил эту возможность, не нанеся ни одного броска в створ ворот. В первых двух поединках “Блюз” девять раз играли в большинстве, реализовав лишнего дважды.

При игре в равных составах в третьем матче “Сент-Луис” перебросал “Кэнакс”: 49 против 34. Таким образом “Блюз” увеличили свое преимущество по броскам в створ ворот в серии: 91 против 54. Что касается всех бросков (в створ, мимо ворот, блокированных), то показатели здесь также лучше у “Блюз”: 91 против 54 в матче №3 и 185 против 126 в серии.

“Они очень хорошо играют в равных составах, – сказал Грин. – Хорошо держат шайбу. У них есть мастера, которые могут крутить карусель в нашей зоне. Но и некоторые наши звенья неплохо смотрелись в формате “пять на пять”.

“Блюз” могут играть лучше, считает защитник “Кэнакс” Александр Эдлер.

“Они хорошо играли, но не думаю, что мы продемонстрировали наш лучший хоккей, – сказал Эдлер. – Нам надо собраться перед завтрашней встречей и провести наш лучший матч”.

По словам Хорвата, в некоторых отрезках матча №3 “Кэнакс” не были похожи на себя. Грин считает это следствием потерь шайбы в средней зоне.

“Это помешало нам показать наш хоккей, сыграть в давление, задержаться в их зоне, – сказал Грин. – И все-таки нам не хватило всего одного броска, чтобы победить. У нас были моменты. Давайте дождемся завтрашнего дня”.

Перерыв между третьей и четвертой играми составит 21 час, что, как считает Грин, играет на руку “Кэнакс”, хотя у голкипера Якоба Маркстрема будет мало времени на восстановление после 49 отраженных бросков в воскресенье.

“Мы говорили о краткосрочной памяти, – сказал Грин. – Как бы ни сложилась игра, проиграл ты ее или выиграл, надо получить от нее удовольствие, поразмыслить над ней, осмыслить и подготовиться к следующей. … Я знаю, что наши ребята хотят как можно скорее вернуться на площадку, ждут завтрашнего дня. Нужно каждый матч проводить на уровне. Сложно победить, если играешь не на 100%. Мне кажется, что сегодня у нас это не получилось. Мы играем против очень хорошей команды. Мы подготовимся к завтрашнему дню”.