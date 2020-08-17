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Хоккей

Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 17 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Сет Джонс

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 17.08.2020:
Коламбус – Тампа-Бэй 15:00 22:00
Аризона – Колорадо 17:30 00:30
Каролина – Бостон 20:00 03:00
Ванкувер – Сент-Луис 22:30 05:30

Источник: nhl.ru
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шестнадцать − восемь =

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