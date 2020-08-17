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Хоккей

“Монреаль” – “Филадельфия” (0:1): “Флайерз” вышли вперед

Николай ПисаревНет комментариев
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Картер Харт

Гол Якуба Ворачека в начале первого периода и 23 сэйва Картера Харта принесли “Филадельфии” победу в третьем матче и позволили выйти вперед в серии 2-1. Голкипер “Монреаля” Кэри Прайс, которому в день матча исполнилось 33 года, отразил 19 бросков.

Четвертый матч серии пройдет во вторник (22:00 мск) в Торонто.

После разгрома во втором матче (0:5) “Флайерз” сделали все возможное, чтобы история не повторилась. После того, как Ворачек открыл счет на шестой минуте первого периода, подставившись под бросок Клода Жиру, команда Алена Виньо сделала акцент на обороне и не позволила сопернику практически ничего. За весь матч соперники на двоих в равных составах создали восемь голевых моментов (“Монреаль” за один период второго матча создал 14), сражаясь за каждый сантиметр льда. Да так этим увлеклись, что играли практически без ворот.

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“Филадельфия” имела чуть больше шансов, но даже шесть удалений “Канадиенс” не зажгли их атаку. “Канадиенс” не реализовали ни одного из трех шансов в большинстве.

Российский фактор: Иван Проворов провел на льду 26:44, в том числе 7:53 в большинстве, и нанес один бросок в створ.

Источник: nhl.ru
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