“Монреаль” – “Филадельфия” (0:1): “Флайерз” вышли вперед

Картер Харт

Гол Якуба Ворачека в начале первого периода и 23 сэйва Картера Харта принесли “Филадельфии” победу в третьем матче и позволили выйти вперед в серии 2-1. Голкипер “Монреаля” Кэри Прайс, которому в день матча исполнилось 33 года, отразил 19 бросков.

Четвертый матч серии пройдет во вторник (22:00 мск) в Торонто.

🥅 Картер Харт сделал 1-й в карьере шатаут в плей-офф (23 сэйва) и в возрасте 22 лет и 3 дней стал самым молодым вратарем клуба кому это удавалось, забрав рекорд у Пита Петерса (22 года и 246 дней). Филадельфия повела в серии против Монреаля 2-1.📽️ https://t.co/FpHvL5Z2gm pic.twitter.com/ri8q0S0zj9 — NHL.RU (@nhlru) August 17, 2020

После разгрома во втором матче (0:5) “Флайерз” сделали все возможное, чтобы история не повторилась. После того, как Ворачек открыл счет на шестой минуте первого периода, подставившись под бросок Клода Жиру, команда Алена Виньо сделала акцент на обороне и не позволила сопернику практически ничего. За весь матч соперники на двоих в равных составах создали восемь голевых моментов (“Монреаль” за один период второго матча создал 14), сражаясь за каждый сантиметр льда. Да так этим увлеклись, что играли практически без ворот.

“Филадельфия” имела чуть больше шансов, но даже шесть удалений “Канадиенс” не зажгли их атаку. “Канадиенс” не реализовали ни одного из трех шансов в большинстве.

Российский фактор: Иван Проворов провел на льду 26:44, в том числе 7:53 в большинстве, и нанес один бросок в створ.