Победы «Далласа» и «Чикаго», «Вашингтон» в шаге от вылета

Ночью, 17 августа, в Национальной хоккейной лиге состоялось пять поединков первого раунда Кубка Стенли.

Айлендерс – Вашингтон – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)Счет в серии:3-0

Ключевым фактором противостояния специалисты называют дуэль тренеров. Для искушенного Барри Тротца, который в 2018 году приводил «Вашингтон» к Кубку Стэнли, а ныне возглавляет «Айлендерс», нет секретов в том, что касается его бывшей команды. Ведь даже нынешний наставник Тодд Рирден ему отлично знаком, поскольку прежде четыре года работал у него помощником в «Кэпиталс».

За три матча серии «Вашингтон» забросил всего пять шайб, причем две из них на счету Александра Овечкина. На сей раз капитан «столичных» отличился лишь голевым пасом на Евгения Кузнецова, который реализовал большинство и сравнял счет во втором периоде. Но большего его команде добиться не удалось. И даже по числу бросков «островитяне» намного превзошли соперника (34-23).

Тем не менее, именно в этой встрече «Вашингтон» был ближе всего к тому, чтобы сократить отставание в серии. Героем мог стать Якуб Врана, в овертайме вырвавшийся один на один с голкипером и дважды бросавшийв упор. Но Семен Варламов спас «Айлендерс», а вскоре после этого Мэтью Барзал принес победу «островитянам».

Калгари – Даллас – 4:5 ОТ (0:1, 3:2, 1:1)Счет в серии:2-2

Первой звездой матча стал Джо Павелски – он оформил хет-трик и за 12 секунд до конца третьего периода перевел игру в овертайм. Вообще же у «Далласа» была сумасшедшая заряженность на победу – в третьем периоде «звезды» почти в четыре раза превзошли соперника в числе бросков в створ ворот (21-6). Шайба побывала в сетке«Калгари» и незадолго до важнейшего гола Павелски,но после видеопросмотра гол засчитан не был, потому что Кори Перри заехал в площадь ворот. Третью шайбу Павелски засчитали тоже не сразу – перед взятием ворот было подозрение на офсайд, и пришлось снова смотреть видео.

Овертайм прошел с преимуществом «Далласа», а автором победной шайбы стал Александр Радулов. По итогам всего матча соперники исполнили 102 броска в створ ворот – 62-40 в пользу «Далласа», который сравнял счет в серии.

Чикаго – Вегас – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Счет в серии:1-3

Наконец-то «Чикаго» удалось добыть первую победу в серии. Залогом успеха стали 48 сейвов Кори Кроуфорда и игра парней из нижних звеньев – голами отличились Дрейк Кэджула и Мэттью Гилмор. Ну и Алекс Дебринкэт, наконец, забросил в этом плей-офф, поразив в концовке пустые ворота. Но положение «Чикаго» после трех стартовых поражений в серии остается крайне сложным.

Монреаль – Филадельфия – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Счет в серии:2-1

Занявший 24-е место в регулярном сезоне «Монреаль» на сей раз не сломил имеющую первый посев на Востоке «Филадельфию», пропустив на 6-й минуте от Якуба Ворачека. Этот гол оказался единственным в матче, а голкипер «Флайерз» Картер Харт, отразиввсе 23 броска, оформил самый молодой шат-аут вистории «Филадельфии» в плей-офф. Сейчас канадцу 22 года и 3 дня. Прежнее достижение принадлежало Питу Питерсу (22 года и 246 дней).

«Филадельфия» захватила лидерство в серии, но все в этом противостоянии еще впереди.

Ванкувер – Сент-Луис – 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1) Счет в серии:2-1

В основное время встречивсе шайбы были заброшены во втором периоде, а в овертайме победу «Сент-Луису» принес Брейден Шенн. Это его первый гол за последние 10 матчей.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» одержал первую победу в шести матчах после возобновления сезона. Похоже, «блюзмены» начинают постепенно оживать. Сократив отставание в серии, они продолжают защиту титула.

Ход остальных серий первого раунда Кубка Стэнли:

Колорадо – Аризона – 2-1 (3:0, 3:2, 2:4)

Тампа – Коламбус – 2-1 (3:2 5ОТ, 1:3, 3:2)

Бостон – Каролина – 2-1 (4:3 ОТ, 2:3, 3:1).

Источник: ФХБ