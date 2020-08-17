Торторелла: “Коламбусу” нужно подзарядиться

Джон Торторелла

“Коламбус Блю Джекетс” отменил тренировку в воскресенье, чтобы, как надеется тренер команды, на четвертый матч серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли против “Тампа-Бэй Лайтнинг” хоккеисты вышли с новыми силами. Он не исключил, что накануне они “уперлись в стену”. Матч №4 состоится на стадионе Scotiabank Arena в Торонто в понедельник (22:00 мск).

“Дело не столько в физической усталости, сколько в психологической. Отсюда ошибки, – сказал тренер “Блю Джекетс” Джон Торторелла. – Во время игры я стал задумываться, а не уперлись ли мы в стену … Сейчас мы пытаемся перезагрузиться перед следующей игрой, чтобы выйти на нее свежими”.

В субботу “Блю Джекетс” проиграли “Тампе” третий матч со счетом 2:3 и сейчас уступают в серии до четырех побед – 1:2. Три игры из предыдущих пяти “Коламбус” завершил в дополнительное время. Команда провела в этих овертаймах 122:01, то есть больше двух матчей. Первая игра против “Лайтнинг”, например, завершилась в пятом овертайме, став четвертой по продолжительности в истории НХЛ. “Блю Джекетс” потерпели в ней поражение – 2:3.

“Это не выходной. Наша цель не в этом, – сказал Торторелла. – Возможно, кто-то подумает, что мы дали команде выходной. Мы стараемся быть предельно честными, честно говорим нашим ребятам, что нам нужно, как они должны играть, как должны работать на тренировках. Так же честно нам надо поступать с ними, когда речь идет об их энергетике. Надо быть честным во всем, что касается команды – в хорошем, в плохом”.

Первые восемь мест в лиге по игровому времени в этом плей-офф занимают хоккеисты “Блю Джекетс”. Лидером является защитник Сет Джонс – 267:06. В среднем за матч он проводил на площадке 33:23 (также первое место). На второй строчке в обеих категориях расположился Зак Веренски, выходящий с Джонсом на лед в одной паре (243:53; 30:29).

В первой игре серии Джонс сыграл 65:06, больше, чем кто-либо еще с момента, когда стали вести статистику игрового времени (с сезона 1997-98 годов). Веренски оставался на площадке в тот вечер в течение 61:14 (четвертый результат в истории лиги).

“Не вспомню, чтобы мы когда-либо еще играли так много, – сказал Джонс. – Но мы чувствуем себя хорошо, считаем, что готовы играть дальше. В таких сериях нельзя расслабляться, нельзя смену провести вполсилы, а о матче не может быть и речи. Все в этой серии находятся в равных условиях. Так что не может быть никаких ссылок на физическую или психологическую усталость в качестве оправдания. Мы профессионально занимаемся спортом, поэтому должны выкладываться на 100% всякий раз, когда выходим на площадку”.

Защитник Давид Савар обращает внимание на то, что все игры команда проводит на одном стадионе, и ей не нужно переезжать из города в город. С его точки зрения, это помогает хоккеистам восстанавливаться.

“Физические перегрузки – не такая уж серьезная проблема. Мы можем восстановиться после игры, хорошо выспаться, – сказал он. – В этом очень серьезный плюс того, что мы находимся в изоляции, что нам не нужно ездить и летать. Процесс восстановления идет намного быстрее. Думаю, что наша команда пользуется этим, чтобы привести себя в порядок. У нас это неплохо получается”.