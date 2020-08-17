“Ванкувер” – “Сент-Луис” (2:3 ОТ): “Блюз” остались в игре

Гол Шенна

Гол Брэйдена Шенна на 16-й минуте овертайма принес “Сент-Луису” победу над “Ванкувером” и позволил сократить отставание в серии до 1-2. Также по шайбе у “Блюз” забросили Джастин Фолк и Давид Перрон, а Джейк Аллен сделал 39 сэйвов.

☝️ Брэйден Шенн забил свой 1-й гол в плей-офф овертаймах, чем помог своей команде сократить отставание в серии до минимума: 1-2📽️ https://t.co/ZkaRr9VCsz pic.twitter.com/e6gW8PNLYf — NHL.RU (@nhlru) August 17, 2020

Четвертый матч серии пройдет в понедельник (вторник, 5:30 мск) в Эдмонтоне.

“Сент-Луис” после двух поражений произвел ряд перемен в составе. Во-первых, место в воротах занял Аллен, заменивший не всегда уверенно игравшего Джордана Биннингтона. Во-вторых, в состав не попали Владимир Тарасенко и Александр Стин. Не было на льду и Ивана Барбашева, чье появление возможно в пятой встрече.

Первый период стал для “Блюз” лучшим в серии. “Сент-Луис” здорово действовал в чужой зоне, сумел сыграть дисциплинированно (одно нарушение), имел опасные моменты, но просто не смог их реализовать.

🏒 Куинн Хьюз заработал бал за результативную передачу в матче №4 и повторил рекорд НХЛ для защитников-новичков по продолжительности очковой серии в плей-офф (6 игр), установленный Элом Макиннисом в 1984 и Зарли Залапски а 1989.📽️ https://t.co/ZkaRr9VCsz pic.twitter.com/F6IjFkICOV — NHL.RU (@nhlru) August 17, 2020

Однако на первой же минуте второго периода неразбериха на скамейке привела к нарушению численного состава. Наказание последовало незамедлительно. Джей-Ти Миллер с передачи Элиаса Петтерссона открыл счет, реализовав шестое большинство “Кэнакс” в серии (из 11 шансов).

“Блюз”, к их чести, не были сломлены и смогли забить дважды подряд. На девятой минуте счет сравнял Фолк, а за две минуты до перерыва четвертый гол в плей-офф забил Перрон. Однако вместо того, чтобы уйти на перерыв ведя в счете, “Сент-Луис” пропустил атаку. Петтерссон красиво обманул защитника и неотразимо бросил в верхний ближний угол со звоном от штанги.

В третьем периоде “Блюз” снова были активнее, переиграли соперника по голевым моментам (4-1), а ровно за две минуты до конца получили право на свое первое большинство в матче. Однако не смогли нанести ни одного броска и встреча перешла в овертайм. Там шансы были у обоих соперников. “Сент-Луис” не реализовал еще одно большинство, снова ни разу не бросив по воротам, но команду спас Шенн, убежавший на свидание с [l]Маркстремом[/l] и переигравший его. Вратарь “Ванкувера” завершил игру с 46 сэйвами.