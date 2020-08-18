“Чикаго” – “Вегас” (3:1): первое поражение “Рыцарей”

Саад против Пачиоретти

48 сэйвов Кори Кроуфорда, а также голы Дрейка Каджулы, Мэттью Хаймура и Алекса ДеБринкэта принесли “Чикаго” победу в четвертом матче серии с “Вегасом” и позволили “Блэкхокс” избежать вылета. Единственный гол “Голден Найтс” забил защитник Ши Теодор, а Робин Ленер сделал 22 сэйва.

Пятый матч серии пройдет во вторник (среда, 5:30 мск) в Эдмонтоне.

По одному числу сэйвов можно легко догадаться о характере матча. В одном первом периоде “Вегас” перебросал соперника 20-8, но к 14-й минуте уступал 0:2. Каджула открыл счет, замкнув прострел из-за ворот Олли Мяяття, а второй гол стал следствием ошибки Ленера, пропустившего шайбу после броска Хаймура с нулевого угла.

🏒 Данкан Кит отдал передачу на Мэттью Хаймура, когда тот забил победный гол в 4-м матче серии против Вегаса, что позволило ветерану обороны Чикаго обойти Бобби Халла в клубном списке ассистентов в плей-офф.📽️ https://t.co/kCyPqLAKWb pic.twitter.com/OUx0uGbwdW — NHL.RU (@nhlru) August 17, 2020

“Это игра ошибок, и я совершил ошибку. Да, я должен был отбивать тот бросок”, – сказал Ленер.

Уже через 18 секунд Теодор сократил отставание “Вегаса”, однако эта шайба стала единственной, которую пропустил Кроуфорд, весь матч стоявший на ушах. “Голден Найтс” неистово штурмовали его ворота, создали 14 голевых моментов против пяти у соперника, но за 11 секунд до конца третьего тайма пропустили в третий раз. Это был не день “Вегаса”.

“Такова ирония хоккея в плей-офф – ты показываешь свой лучший хоккей и проигрываешь, – сказал тренер “Голден Найтс” Питер Дебур. – Надо в следующий раз сыграть с таким же настроем. Если мы будем играть так же, в конечном счете произойдет прорыв. Пожалуй, эти 60 минут стали для нас одними из лучших в августе”.

🥅 Кори Кроуфорд (48 сэйвов) стал 2-м кипером в истории Чикаго, кому удалось сделать 40+ сэйвов в потенциально последнем матче плей-офф: больше только у Тони Эспозито (52 в 1975 в матче №3 против Бостона и 49 в 1970 в матче №4 против того же Бостона)📽️ https://t.co/kCyPqLAKWb pic.twitter.com/LHFaccEwRz — NHL.RU (@nhlru) August 17, 2020

Кроуфорд пропустил весь тренировочный лагерь, кроме последнего дня, после положительного теста на COVID-19. Он принял участие во всех играх “Чикаго”, в том числе четырех в квалификационной серии с “Эдмонтоном”.

Для “Вегаса” поражение стало первым в плей-офф. Предыдущие шесть встреч “Голден Найтс” выиграли.P.S. Макс Пачиоретти был оштрафован на 2500 долларов за удар клюшкой по ноге Алекса ДеБринкэта, когда последний забивал в пустые ворота.