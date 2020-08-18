«Днепр» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Украины Евгением Ратушным

Как сообщает сайт «Днепра», клуб заключил контракт с 19-летним защитником Евгением Ратушным.

Долгое время хоккеист выступал в детско-юношеских«Галицких Львах» под руководством Михаила Чиканцева, становился серебряным призёром чемпионата Украины U16, выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины U20.

В сезоне 2017/18 Ратушныйиграл за «Галицких Львов» в чемпионате УХЛ, отметился одной заброшенной шайбой в 35 матчах при показателе полезности -8.

Минувший сезон защитник провёл в ХК «Дьор» в чемпионате Венгрии U21, в 32 матчах набрал 26 (6+20) очков и стал четвёртым в списке наиболее результативных защитников.

Также зимой 2019 года ЕвгенийРатушный выступал в молодёжной сборной Украины на Чемпионате мира в Дивизионе 1Б, который проходил в Киеве. Тогда в 5 матчах защитник отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности +3.

Ранее наставник «Днепра» Дмитрий Пидгурский был назначен главным тренером молодёжной сборной Украины.