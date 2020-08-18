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IIHF: «Основной целью остается проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге»

Николай ПисаревНет комментариев
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Международная федерация хоккея выступила с заявлением по поводу ситуации с чемпионатом мира-2021. Турнир должен пройти в мае в Латвии и Беларуси, однако латвийская сторона выражает обеспокоенность по поводу возможности белорусов принять матчи на фоне нынешних протестов.

—ИИХФ принимает во внимание озабоченность, выраженную правительством Латвии. Основной целью ИИХФ остается проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Минске и Риге, в соответствии с решением совета ИИХФ и национальных ассоциаций-членов ИИХФ во время ежегодного конгресса 2017 года.

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В настоящее время мы ждем дальнейших сообщений от правительства Латвии. У нас нет какого-либо графика принятия решений относительно чемпионата мира 2021 года. Мы продолжим работу с оргкомитетами Минска и Риги до 2021 года и будем оставаться в тесном контакте с заинтересованными сторонами в обеих странах.


Совет ИИХФ соберется снова в середине сентября, чтобы обсудить ситуацию и проинформировать о любых обновлениях статуса турнира.

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Важно отметить, что наряду с политической ситуацией в Беларуси пандемия коронавируса является еще одним фактором, который может повлиять на способность обеих стран принять чемпионат мира. ИИХФ продолжит работу с организаторами турниров и будет действовать в полном соответствии с принципами сохранения здоровья и безопасности игроков, зрителей и официальных лиц,-говоритсяв заявлении организации.

Источник: uhl.ua
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