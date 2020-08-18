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Информация о результатах тестирования на COVID-19

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига в понедельник опубликовала заявление относительно результатов тестирования на COVID-19:

“НХЛ завершила третью неделю четвертого этапа Плана возобновления сезона без положительных тестов на COVID-19 среди 5640 проведенных тестов. Тестирование проводилось в ежедневном режиме среди всех 52 членов команд, в том числе игроков, в период 9-15 августа. НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты. Лига не будет раскрывать информацию о личностях или принадлежности к командам”.

Источник: nhl.ru
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