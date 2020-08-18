“Калгари” – “Даллас” (4:5 ОТ): волевая победа “Старз”

Павелски открывает счет в матче №4

Хет-трик Джо Павелски, сравнявшего счет за 12 секунд до конца, и голы Дениса Гурьянова и Александра Радулова в овертайме принесли “Далласу” победу в четвертом матче и позволили сравнять счет в серии с “Калгари”. Вратарь Антон Худобин отразил 36 бросков из 40.

Пятый матч серии пройдет во вторник (время не определено) в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

🧢 Джо Павелски сравнял счет (4-4) за 11,9 секунд до конца 3-го периода. Это была его 3-я шайба в матче №4 против Калгари, который Звезды выиграли за 3:55 до конца овертайма (Радулов) и сравняли счет в серии 2-2📽️ https://t.co/auMF0iBOHH pic.twitter.com/4867jpxF8l — NHL.RU (@nhlru) August 17, 2020

Счет в матче в конце первого периода открыл Павелски, реализовавший большинство. При этом преимуществом в первые 20 минут владел “Калгари”, нанесший по воротам Худобина 14 бросков.

У “Флэймз” были явные проблемы с реализацией, но во втором периоде они этот недостаток исправили. Из 15 бросков по воротам Худобина три достигли цели: Годро и Беннетт забросили по шайбе в большинстве, вновь доказав крайнюю опасность спецбригад “Калгари”, а затем Беннетт забил еще и в равных составах. “Даллас” на это ответил дважды: еще одним голом Павелски, а также шайбой Гурьянова за 37 секунд до перерыва. Российский форвард, ставший лучшим снайпером “Старз” в регулярном сезоне, забил свой второй гол в серии, убойным броском в касание реализовав численный перевес.

“Даллас” много играл в большинстве (семь раз за матч), и третий период начал с еще трех попыток. Однако “Флэймз” доказали свою силу и тут. Тобиаш Ридер забил свой уже третий в текущем плей-офф гол в меньшинстве, повторив рекорд НХЛ. А всего на счету “Калгари” четыре шайбы в меньшинстве (первое место в лиге).

🏒 Тобиаш Ридер стал 7-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забить 3 гола в меньшинстве в решающей стадии сезона.📽️ https://t.co/auMF0iBOHH pic.twitter.com/VNV8fn6xKz — NHL.RU (@nhlru) August 17, 2020

“Старз” крепко насели на ворота Тэлбо и за 2:29 Джейсону Дикинсону удалось забить. Но после протеста Джеффа Уорда гол был отменен из-за контакта Кори Перри с вратарем. Однако это не сломило дух “Далласа”, который за 12 секунд до конца сравнял счет. Это Павелски оказался первым на добивании и оформил свой первый в карьере хет-трик в плей-офф. В семи матчах плей-офф “Даллас” уже в третий раз отыгрался на последней минуте.

Овертайм прошел на встречных курсах. Голевые моменты были у форвардов “Калгари” Ридера и Годро, но Худобин действовал надежно. “Даллас” действовал острее и в конце концов добился своего, когда на 17-й минуте Радулов подставил клюшку под бросок Джона Клингберга.

Вратарю “Флэймз” винить себя не в чем. Он установил личный рекорд, сделав 57 сэйвов.

Российский фактор: Александр Радулов провел на льду 27:08, действуя в тройке с Бенном и Тайлером Сегином и нанеся семь бросков. Гол стал для него вторым в плей-офф. Гурьянов сыграл 17:01, действуя в тройке с Павелски и Маттиасом Янмарком. Он нанес четыре броска и применил три силовых приема. Для Худобина победа стала второй в плей-офф и первой в серии.