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Хоккей

“Каролина” – “Бостон” (3:4): потерять всё за семь минут

Николай ПисаревНет комментариев
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Крик Дебраска

Дубль Джейка Дебраска, а также голы Коннора Клифтона и Брэда Маршана, забитые с разницей в семь минут в третьем периоде, принесли “Бостону” волевую победу в четвертом матче и позволили на расстояние одной успешной игры (3-1) приблизиться к выходу во второй раунд плей-офф. Вратарь “Брюинз” Ярослав Халак сделал 16 сэйвов.

Пятый матч серии пройдет в среду (23:00 мск) в Торонто.

“Бостон” начал матч активнее и в первые 10 минут перебросал соперника со счетом 5-0. Однако первый же бросок “Каролины” достиг цели. Джастин Уильямс кистевым броском отправил шайбу под ловушку Ярослава Халака и забил свой первый гол в нынешнем плей-офф и 41-й в карьере.

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Во втором периоде “Харрикейнз” тоже отличились после доминантного отрезка в исполнении соперника, в котором Давид Крейчи попал в штангу. Выстояв две минуты в меньшинстве после удаления Тейво Теравяйнена, “Ураганы” улетели в контратаку, увенчавшуюся голом Мартинюка, который тоже направил шайбу в левый угол ворот Халака.

Источник: nhl.ru
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