“Каролина” – “Бостон” (3:4): потерять всё за семь минут

Крик Дебраска

Дубль Джейка Дебраска, а также голы Коннора Клифтона и Брэда Маршана, забитые с разницей в семь минут в третьем периоде, принесли “Бостону” волевую победу в четвертом матче и позволили на расстояние одной успешной игры (3-1) приблизиться к выходу во второй раунд плей-офф. Вратарь “Брюинз” Ярослав Халак сделал 16 сэйвов.

Пятый матч серии пройдет в среду (23:00 мск) в Торонто.

Бостон отыграл отставание в 0-2 в матче №4, забив 4 шайбы за 6:51 в 3-м периоде и победил 4-3, лидируя в серии 3-1.Брюинз 11-й раз в своей истории сумели в 3-м периоде матча плей-офф развернуть счет после отставания минимум в 2 шайбы и победить.📽️ https://t.co/nov6dBvnsr pic.twitter.com/XvYgYSocVT — NHL.RU (@nhlru) August 18, 2020

“Бостон” начал матч активнее и в первые 10 минут перебросал соперника со счетом 5-0. Однако первый же бросок “Каролины” достиг цели. Джастин Уильямс кистевым броском отправил шайбу под ловушку Ярослава Халака и забил свой первый гол в нынешнем плей-офф и 41-й в карьере.

Во втором периоде “Харрикейнз” тоже отличились после доминантного отрезка в исполнении соперника, в котором Давид Крейчи попал в штангу. Выстояв две минуты в меньшинстве после удаления Тейво Теравяйнена, “Ураганы” улетели в контратаку, увенчавшуюся голом Мартинюка, который тоже направил шайбу в левый угол ворот Халака.