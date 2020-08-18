«Колорадо» оформил одну из крупнейших побед в плей-офф, «Бостон» увеличил отрыв от «Каролины»

Коламбус – Тампа Бэй – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)Счет в серии:1-3

«Тампа» в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф. Минувшей ночью «молнии» одержали третью победу в серии над «Коламбусом». В активе голкипера номинальных гостей Андрея Василевского 28 сэйвов из 29 возможных.

Вместе с тем, хороший матч провел вратарь «Блю Джекетс» Йоонас Корписало. В конце второго периода финн продемонстрировал серию красивых сэйвов, сначалаотразив мощный бросок Хедмана, а затем не дав Патрику Марунду и Тайлеру Джонсону отличиться на добивании.

Аризона – Колорадо – 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)Счет в серии:1-3

Тем временем «Колорадо» ни шанса не оставила «Аризоне». Разгром «Койотис» вошел в топ крупных побед «Колорадо» в плей-офф». Лишь дважды «лавины» выигрывали матч нокаут-раунда с разницей в семь шайб. В 1996 году была повержена «Флорида» – 8:1, а через год «Колорадо» обыграло «Чикаго» – 7:0. Победа в матче над «Аризоной» заняла третье место в списке крупных викторий «Колорадо» в плей-офф.

Каролина – Бостон – 3:4 (1:0, 1:0, 1:4)Счет в серии:1-3

«Бостон» максимально близок к выходу в следующий раунд. Хотя этот матч для команды начался не самым удачным образом. Пропустив две шайбы в первых двух периодах «Брюинз» за семь минут смогли забросить четыре раза, дубль на счету Джейка Дебраска.

Ванкувер – Сент-Луис – 1:3 (0:1,1:2, 0:0)Счет в серии: 2-2

Героем этого матча можно назвать нападающего «Сент-Луиса» Райана О’Райли, который поучаствовал во всех шайбах встречи (2+1). Автором единственной шайбы «Кэнакс» стал Джей Ти Миллер, подправивший бросок Александра Эдлера.