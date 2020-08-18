Лидер «Вашингтона» приступил к тренировкам и может принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс»

Шведский нападающий Никлас Бекстрем прступил к тренировкам вместе с командой и может принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3), сообщает североамериканский журналист Стивен Уайно со ссылкой на главного тренера Тодда Рирдена.

Решение о возможном выходе форварда на лёд будет принято непосредственно перед матчем.

Напомним, в первом матче серии шведский форвард получил сотрясение мозга после силового приёма Андерса Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. Во втором и третьем матчах противостояния Никлас принять участие не сумел.