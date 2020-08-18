Вторник, 18 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЛидер «Вашингтона» приступил к тренировкам и может принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккей

Лидер «Вашингтона» приступил к тренировкам и может принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Шведский нападающий Никлас Бекстрем прступил к тренировкам вместе с командой и может принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-3), сообщает североамериканский журналист Стивен Уайно со ссылкой на главного тренера Тодда Рирдена.

Решение о возможном выходе форварда на лёд будет принято непосредственно перед матчем.

Напомним, в первом матче серии шведский форвард получил сотрясение мозга после силового приёма Андерса Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. Во втором и третьем матчах противостояния Никлас принять участие не сумел.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Дэйл Хаверчук умер от рака
«Колорадо» оформил одну из крупнейших побед в плей-офф, «Бостон» увеличил отрыв от «Каролины»

“Каролина” – “Бостон” (3:4): потерять всё за семь минут

«Днепр» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Украины Евгением Ратушным

Чехларек подписал контракт в Швеции

Закрыть