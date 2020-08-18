Линдблом провел первую тренировку с “Флайерз”

Оскар Линдблом

В воскресенье Оскар Линдблом провел первую тренировку с “Филадельфия Флайерз” с тех пор, как в декабре ему диагностировали редкую форму рака кости саркому Юинга. Однако пока нет точного времени возвращения форварда в состав.

“Моя цель – вернуться в команду, вернуться к жизни”, – сказал Линдблом, которому в субботу исполнилось 24 года.

Тренер Ален Виньо сказал, что фокус “Флайерз” сейчас направлен на третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против “Монреаль Канадиенс”, который состоится в воскресенье (понедельник, 3:00 мск) на Scotiabank Arena в Торонто. Во втором матче “Филадельфия” потерпела поражение со счетом 0:5, после чего счет в серии сравнялся (1-1). Но присутствие Линдблома добавило красок утренней тренировке.

“Ребята были в экстазе из-за его возвращения, даже несмотря на то, что это была утренняя раскатка, – сказал Виньо. – Это прекрасный молодой человек с красивой улыбкой. Здорово, что он снова с нами”.

Одним из эмоциональных моментов была растяжка после занятия, которую в центре площадки вел Линдблом, а партнеры стучали клюшками по льду в знак его поддержки.

“Тренеры были практически в слезах, – сказал Виньо. – Он прошел через очень многое, наша команда прошла через многое, поддерживала его, и вот он вернулся… Каждая команда в конце тренировки проводит совместную растяжку, во время которой идут разные разговоры. Но сегодня все было посвящено Оскару и радости от его возвращения”.

Линдблом сказал, что поддержка партнеров помогла ему во время лечения. “Флайерз” сообщили о его диагнозе 13 декабря, а 2 июля он закончил лечение.

“Это было очень важно, – сказал он. – Они говорили со мной так, будто я был в команде, хотя это было не так. Были непростые недели, когда я чувствовал себя плохо, думал про жизнь, но они мне звонили, писали и помогали почувствовать больше энергии. Они мне помогали всю дорогу. Но теперь я тут и счастлив как никогда”.

Следующий шаг для Линдблома – продолжение карьеры в НХЛ. На момент диагноза он делил лидерство в команде с 11 голами с форвардом Трэвисом Конекни и превращался в яркого двухстороннего форварда.

Он также понимает, что возвращение на лед – это процесс, который потребует терпения.

“Если честно, у меня нет ни малейших представлений, – сказал Линдблом. – Это может занять несколько недель или месяцев. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда начну кататься с командой по-настоящему. И потом будем от этого отталкиваться. Я тут не буду ничего загадывать. Буду двигаться потихоньку, а там как получится”.

“Мне нужно быть сильным, чтобы добиться своей готовности принимать участие в матчах, – сказал игрок. – Я не хочу быть тут, если не смогу помогать команде. Когда я буду готов, когда организм почувствует себя хорошо, тогда я это сделаю. А до тех пор я буду тренироваться и готовиться”.

“Флайерз” терпеливый подход вполне устраивает. Линдблом неожиданно попал в состав команды на плей-офф Кубка Стэнли, а 22 июля подписал трехлетний контракт на $9 млн. После окончания этого сезона он мог стать ограниченно свободным агентом.

Контракт показал, что “Флайерз” верят в восстановление нападающего.

“Наша организация всем сердцем верит в Оскара, – сказал в тот день генеральный менеджер Чак Флетчер. – Наши игроки в него верят. Виньо в него верит. И я в него верю”.

После окончания лечения Линдблом ездил домой в Швецию, чтобы потренироваться и провести время с друзьями и семьей. Он приехал в Торонто, хаб-город для команд Восточной конференции, 7 августа и завершил семидневный карантин.

“Мне просто хотелось съездить домой и немного побыть с друзьями и семьей перед тем, как я приеду в команду, – сказал он. – И я почувствовал, что получил желаемое. Но потом мне ужасно захотелось вернуться в команду и снова начать кататься. Сейчас я чувствую себя полным энергии и готовым идти вперед”.