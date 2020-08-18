Евгений Малкин

Нападающий “Питтсбург Пингвинз” Евгений Малкин перенес операцию на левом локте и восстановится через три-четыре недели.

В четырех матчах квалификационной серии Кубка Стэнли против “Монреаль Канадиенс” (1-3) Малкин сделал одну передачу и нанес лучшие в команде 21 бросок. В 55 матчах регулярного сезона он стал лидером “Пингвинз” с 74 (25+49) очками при полезности плюс-7.

34-летний форвард пропускал не менее 10 матчей в семи из последних восьми сезонов. В 13 из 14 сезонов в НХЛ он набирал более одного очка за матч, а всего в 907 играх в лиге на его счету 1076 (416+660) очков.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе “Пингвинз” (2009, 2016, 2017). В 2009 году он выиграл “Конн Смайт Трофи” как самый ценный игрок плей-офф. Он выигрывал “Арт Росс Трофи” как лучший бомбардир НХЛ в сезонах 2008-09 и 2011-12, а в чемпионате 2011-12 стал обладателем “Харт Трофи” как MVP лиги и приза Теда Линдсея (самый ценный игрок по мнению членов профсоюза игроков). В сезоне 2006-07 он завоевал “Колдер Трофи” как лучший новичок лиги.