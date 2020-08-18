Никита Буценко: «Все мысли о сентябре, готовимся к играм очень серьезно»

ХК «Донбасс» продолжает подготовку к решающим матчам сезона-2019/20. Как команда Сергея Витера готовится к рестарту сезона рассказал нападающий основного состава донецкого клубаНикита Буценко.

— Во время паузы в чемпионате находился дома с семьей, выполнял все условия карантина.С первого дня тренировок было тяжело – сразу нагрузки были выше среднего, но потихоньку вошли в форму.





У «Донбасса» в каждом сезоне сильный состав и этот год не исключение. Работаем.

Провели очередную двусторонку– то «красные» выигрывают, то «белые», значит большого разрыва нет и команда равная. А общую силу увидим уже в чемпионате – игры всё покажут.





Рассматриваю Открытый кубок Донбасса как очередной этап подготовки к плей-офф. Все мысли о сентябре, готовимся к играм очень серьезно.

Источник: сайт ХК«Донбасс»