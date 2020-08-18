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Хоккей

Севастьян Карпенко: «Начали выходить из «физической ямы»

Николай ПисаревНет комментариев
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Ровно неделя осталась до старта главногопредсезонного турнира Украины Открытого кубка Донбасса. Как проходит подготовка донецкой команды к играм соревнования, а также продолжению плей-офф сезона-2019/20 рассказал нападающийХК «Донбасс»Севастьян Карпенко.

— Во время карантина больше времени проводил с семьей, осваивал строительные навыки – занялся ремонтом дачи. Бегал, плавал.


Сейчас происходит адаптация организма – начали выходить из «физической ямы». По ребятам видно, что становится легче. Нагрузки большие, в конце тренировок заметно устаем, но подбадриваем друг друга. Главное – настроение отличное.


Следим за трансферными новостями других клубов – приехало достаточно много игроков из-за рубежа. В целом еще рано что-то говорить, но уверен, что будет интересно.


У «Донбасса» всегда высокие цели – все хотят побед. И Открытый кубок Донбасса, и, конечно же, плей-офф.


Очень соскучились по нашим болельщикам. Надеюсь, что все желающие смогут посетить матчи Открытого кубка Донбасса, плей-офф и игры следующего сезона.Наши болельщики – это лучшая поддержка в стране. Ждем всех на трибунах!

Источник: сайт ХК«Донбасс»

Источник: uhl.ua
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