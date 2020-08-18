“Ванкувер” – “Сент-Луис” (1:3): “Сент-Луис” во второй раз за два дня взял верх над “Ванкувером”

Джейк Аллен и Алекс Пьетранжело

“Сент-Луис” во второй раз за два дня взял верх над “Ванкувером” и сравнял счет в серии. Успех “Блюз” принесли два гола и передача Райана О’Райлли, а также шайба Алекса Пьетранжело и 21 сэйв Джейка Аллена. Единственный гол “Ванкувера” забил Джей-Ти Миллер, а голкипер Якоб Маркстрем сделал 34 сэйва.

Пятый матч серии пройдет в среду (в четверг по Москве в 5-30 утра) в Эдмонтоне.

Свой первый гол О’Райли забил в концовке первого периода, реализовав большинство, благодаря чему “Блюз” впервые в серии открыли счет.

Райан О'Райлли к середине матча №4 против Ванкувера забил дубль и 1-м после Эла МакИнниса (игры №2 и 3 1/4 финала Конференции против Финикса в 1999) смог в каждом из "бэк-ту-бэк" матчей набрать больше 1 очка.📽️ https://t.co/2fC4FsQHcT pic.twitter.com/0STA51O1dP — NHL.RU (@nhlru) August 18, 2020

На первой минуте второго периода Миллер сравнял счет, подставив клюшку под броска Александра Эдлера. Однако уже через шесть минут О’Райли оформил дубль, забив классным броском с неудобной руки. Второй период стал для “Блюз” одним из лучших в серии. Их преимущество по броскам составило 17-5, поэтому еще один гол в концовке не стал сюрпризом. После передачи Пьетранджело вдоль ворот при игре “пять на три” шайба залетела в ворота рикошетом от клюшки Эдлера. О’Райли отметился передачей и принял участие в пятом голе своей команды подряд. В третьем матче (3:2 ОТ), который прошел накануне, он ассистировал второму и третьему голам “Блюз”.

В третьем периоде у “Ванкувера”, чьи бригады большинства до матча были лучшими в плей-офф (33,3% реализации), было три шанса на реализацию лишнего, но они ни к чему не привели. Всего за игру “Кэнакс” не реализовали ни одного из семи удалений. “Сент-Луис” воспользовался двумя шансами из пяти.

Вторую игру подряд у “Блюз” пропустил нападающий Владимир Тарасенко. Также не смог сыграть форвард Александр Стин. В пятой встрече ожидается возвращение в состав Ивана Барбашева.