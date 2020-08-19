13 команд примут участие в чемпионате Казахстана

Казахстанская федерация хоккея официальноутвердиласписок участников чемпионата страны Pro Hokei Ligasy на предстоящий сезон 2020-2021, в котором сыграют 13 команд.
«Арлан» (Кокшетау).
«Иртыш» (Павлодар).
«Алматы» (Алматы).
«Бейбарыс» (Атырау).
«Алтай-Торпедо» (Усть-Каменогорск).
«Кулагер» (Петропавловск).
«Темиртау» (Темиртау).
«Актобе» (Актобе).
«Горняк» (Рудный).
«Снежные Барсы» (Нур-Султан).
«Номад» (Нур-Султан).
«Сарыарка» (Караганда).
«Торпедо» (Усть-Каменогорск).
Отметим, что «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» в прошлом сезоне выступали в ВХЛ и вернулись в местный чемпионат из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.
Источник:icehockey.kz
Источник: uhl.ua