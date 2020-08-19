13 команд примут участие в чемпионате Казахстана

Казахстанская федерация хоккея официальноутвердиласписок участников чемпионата страны Pro Hokei Ligasy на предстоящий сезон 2020-2021, в котором сыграют 13 команд.

«Арлан» (Кокшетау).

«Иртыш» (Павлодар).

«Алматы» (Алматы).

«Бейбарыс» (Атырау).

«Алтай-Торпедо» (Усть-Каменогорск).

«Кулагер» (Петропавловск).

«Темиртау» (Темиртау).

«Актобе» (Актобе).

«Горняк» (Рудный).

«Снежные Барсы» (Нур-Султан).

«Номад» (Нур-Султан).

«Сарыарка» (Караганда).

«Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Отметим, что «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» в прошлом сезоне выступали в ВХЛ и вернулись в местный чемпионат из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Источник:icehockey.kz