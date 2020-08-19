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Хоккей

13 команд примут участие в чемпионате Казахстана

Николай ПисаревНет комментариев
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Казахстанская федерация хоккея официальноутвердиласписок участников чемпионата страны Pro Hokei Ligasy на предстоящий сезон 2020-2021, в котором сыграют 13 команд.

  • «Арлан» (Кокшетау).

  • «Иртыш» (Павлодар).

  • «Алматы» (Алматы).

  • «Бейбарыс» (Атырау).

  • «Алтай-Торпедо» (Усть-Каменогорск).

  • «Кулагер» (Петропавловск).

  • «Темиртау» (Темиртау).

  • «Актобе» (Актобе).

  • «Горняк» (Рудный).

  • «Снежные Барсы» (Нур-Султан).

  • «Номад» (Нур-Султан).

  • «Сарыарка» (Караганда).

  • «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

    • Отметим, что «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» в прошлом сезоне выступали в ВХЛ и вернулись в местный чемпионат из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

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    Источник:icehockey.kz

    Источник: uhl.ua
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