“Айлендерс” – “Вашингтон” (2:3): два от Овечкина, один от Кузнецова

Овечкин поздравляет Холтби

Дубль Александра Овечкина и шайба Евгения Кузнецова принесли “Вашингтону” волевую победу над “Айлендерс” в четвертом матче и позволили сократить отставание в серии первого раунда до 1-3. Вратарь Брэйден Холтби сделал 24 сэйва.

Пятый матч серии пройдет в четверг (время не определено) в Торонто.

Вашингтон 3-й раз в своей истории выиграл матч, в котором 1) мог проиграть серию 2) проигрывал минимум 2 шайбы по ходу матча. Предыдущие (оба против Флайерз):1) Матч №7 полуфинала дивизиона в 19882) Матч №6 четвертьфинала конференции в 2008 (Овечкин тоже сделал дубль) pic.twitter.com/RKvzdNScuQ — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

“Айлендерс” провели блестящий первый период, забив два безответных гола. На четвертой минуте отличился Жан-Габриэль Пажо, а на 10-й Мэтью Барзал. “Кэпиталз” совершали все те же ошибки, что в трех предыдущих встречах: теряли шайбу, не могли закрепиться в чужой зоне, удалялись. Апофеозом стало удаление Овечкина за три секунды до перерыва. Спасал “Нью-Йорк” и Варламов, в концовке отразивший два опасных броска Якуба Враны и Ларса Эллера. В перерыве было полное ощущение, что для “Вашингтона” все кончено. Похоже, то же самое почувствовала и команда Барри Тротца, ослабив хватку.

Во втором периоде все перевернули три удаления “Айлендерс” за две минуты. При этом “Кэпиталз” успели запороть большинство “пять на три”, но на четвертой минуте Кузнецов сократил отставание после смелого индивидуального прохода, а через две минуты Овечкин забил в большинстве из офиса в левом круге вбрасывания. Игра стремительно перевернулась.

Это был первый период в серии, когда “Вашингтон” доминировал и перебросал соперника 15-7. “Кэпиталз” выигрывали единоборства, много времени проводили в чужой зоне и искали вторые шансы.

Следующий гол был обязан стать ключевым, и забил его на четвертой минуте третьего периода Овечкин. Капитану дали войти в зону и комфортно бросить. Гол стал для него четвертым в нынешнем плей-офф и 69-м в карьере, благодаря чему он вышел на 18-е место в истории НХЛ, оставив позади Горди Хоу и Сидни Кросби (по 68).

🏒 Дублем в матче №4 (3-2) серии против Айлендерс (1-3) Александр Овечкин довел количество своих голов, забитых в потенциально последних матчах для клуба в плей-офф, до 13. Только 5 игроков в истории НХЛ имеют на своем счету больше таких шайб. 📽️ https://t.co/Yo5BVpAOYW pic.twitter.com/Oj1qtogeQN — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

Овечкин отличился в день рождения своего первого сына Сергея, которому во вторник исполнилось два года. А “Кэпиталз” впервые в этом плей-офф забили больше двух голов.

Реальных шансов отыграться у “Айлендерс” не было. На последней минуте Овечкин мог оформить хет-трик, но промахнулся по пустым воротам.

“Нью-Йорк” не реализовал ни одного шанса в большинстве из пяти. “Вашингтон” воспользовался одним шансов из пяти.

Российский фактор: Овечкин сыграл 18:31, четыре раза бросил по воротам и применил три силовых приема. В последних трех матчах на его счету 5 (4+1) очков. Кузнецов сыграл 22:42 и набрал 2 (1+1) очка. Также он нанес четыре броска по воротам. Илья Ковальчук сыграл 10:02 и нанес один бросок в створ. Защитник Дмитрий Орлов сделал передачу на победный гол Овечкина, нанес три броска в створ и применил три силовых приема.