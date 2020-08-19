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“Айлендерс” – “Вашингтон” (2:3): два от Овечкина, один от Кузнецова

Николай ПисаревНет комментариев
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Овечкин поздравляет Холтби

Дубль Александра Овечкина и шайба Евгения Кузнецова принесли “Вашингтону” волевую победу над “Айлендерс” в четвертом матче и позволили сократить отставание в серии первого раунда до 1-3. Вратарь Брэйден Холтби сделал 24 сэйва.

Пятый матч серии пройдет в четверг (время не определено) в Торонто.

“Айлендерс” провели блестящий первый период, забив два безответных гола. На четвертой минуте отличился Жан-Габриэль Пажо, а на 10-й Мэтью Барзал. “Кэпиталз” совершали все те же ошибки, что в трех предыдущих встречах: теряли шайбу, не могли закрепиться в чужой зоне, удалялись. Апофеозом стало удаление Овечкина за три секунды до перерыва. Спасал “Нью-Йорк” и Варламов, в концовке отразивший два опасных броска Якуба Враны и Ларса Эллера. В перерыве было полное ощущение, что для “Вашингтона” все кончено. Похоже, то же самое почувствовала и команда Барри Тротца, ослабив хватку.

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Во втором периоде все перевернули три удаления “Айлендерс” за две минуты. При этом “Кэпиталз” успели запороть большинство “пять на три”, но на четвертой минуте Кузнецов сократил отставание после смелого индивидуального прохода, а через две минуты Овечкин забил в большинстве из офиса в левом круге вбрасывания. Игра стремительно перевернулась.

Это был первый период в серии, когда “Вашингтон” доминировал и перебросал соперника 15-7. “Кэпиталз” выигрывали единоборства, много времени проводили в чужой зоне и искали вторые шансы.

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Следующий гол был обязан стать ключевым, и забил его на четвертой минуте третьего периода Овечкин. Капитану дали войти в зону и комфортно бросить. Гол стал для него четвертым в нынешнем плей-офф и 69-м в карьере, благодаря чему он вышел на 18-е место в истории НХЛ, оставив позади Горди Хоу и Сидни Кросби (по 68).

Овечкин отличился в день рождения своего первого сына Сергея, которому во вторник исполнилось два года. А “Кэпиталз” впервые в этом плей-офф забили больше двух голов.

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Реальных шансов отыграться у “Айлендерс” не было. На последней минуте Овечкин мог оформить хет-трик, но промахнулся по пустым воротам.

“Нью-Йорк” не реализовал ни одного шанса в большинстве из пяти. “Вашингтон” воспользовался одним шансов из пяти.

Российский фактор: Овечкин сыграл 18:31, четыре раза бросил по воротам и применил три силовых приема. В последних трех матчах на его счету 5 (4+1) очков. Кузнецов сыграл 22:42 и набрал 2 (1+1) очка. Также он нанес четыре броска по воротам. Илья Ковальчук сыграл 10:02 и нанес один бросок в створ. Защитник Дмитрий Орлов сделал передачу на победный гол Овечкина, нанес три броска в створ и применил три силовых приема.

Источник: nhl.ru
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