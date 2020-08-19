“Даллас” – “Калгари” (2:1): “Старз” впервые вышли вперед

Радулов поздравляет Худобина

Голы Джейми Бенна и Джона Клингберга, а также надежная игра Антона Худобина, сделавшего 28 сэйвов, принесли “Далласу” победу в пятом матче с “Калгари” и позволили выйти вперед в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Шестой матч серии пройдет в четверг (время не определено) в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции. Команда, которая выигрывала пятый матч при счете 2-2, завершала в свою пользу 78,4% серий (211 из 269).

⭐️ Звезды ведут в серии (против Калгари) 3-2 в 19-й раз в истории клуба. 15 из 18 предыдущих серий они выиграли, включая 13, в которых победа пришла в следующем матче №6.📽️ https://t.co/sCDMqHKYKL pic.twitter.com/uZHYADekwh — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

“Мы будем двигаться дальше очень быстро, – сказал капитан “Старз” Бенн. – Четвертая победа в серии всегда самая сложная. Мы готовы, что “Калгари” покажет свой лучший хоккей”.

Первый период прошел с большим преимуществом “Далласа”, который перебросал соперника 14-7 и создал семь голевых моментов против трех у соперника, в составе которого вновь не оказалось Мэттью Ткачака. Счет открыл Бенн, отличившийся в быстром прорыве в ту же секунду, когда при игре “четыре на четыре” у “Калгари” со скамейки штрафников вышел Расмус Андерссон. Поэтому в статистике этот гол значится как забитый в меньшинстве.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете. За 46 секунд до перерыва Микаэль Бэклунд дальним броском пробил закрытого игроками Худобина.

Вторые 20 минут прошли на открытых курсах, но Худобин и Кэм Тэлбо были безупречны, а команды не допустили ни одного удаления. Победа была добыта “Старз” на второй минуте третьего периода, когда дальним броском отличился Клингберг. В предыдущем матче защитник совершил решающий наброс на Александра Радулова в овертайме.

🏒 Забив победный гол в ворота Калгари в матче №5, Джон Клингберг набрал в своих 33 матчах плей-офф 20 (4+16) очков. Среди защитников клуба (включая North Stars) лишь Брэду Максуэллу удалось это сделать быстрее (22=3+19 за 28 игр)📽️ https://t.co/sCDMqHKYKL pic.twitter.com/3nozmfFkbC — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

В оставшееся время шансов у “Флэймз” было минимум – только попадание Андерссона в штангу и опасный бросок Эрика Густафссона за две минуты до финальной сирены, с которым справился Худобин.

“Нам нужно просто сыграть один хороший матч, – сказал форвард “Флэймз” Милан Лючич. – Мы играли недостаточно хорошо, чтобы добиться желаемого. Я знаю, что для победы в серии надо выиграть два матча, но в таком ключе думать нельзя. Надо сыграть один хороший матч – вся энергия и желание должны быть направлены на это”.

Российский фактор: Радулов играл в первой тройке с Бенном и Тайлером Сегином, провел на льду 15:21 и нанес два броска по воротам. Денис Гурьянов играл во втором звене с Маттиасом Янмарком и Джо Павелски, но снова сыграл немного – 12:21 при одном броске и трех силовых приемах. Худобин все 28 бросков отразил в равных составах – “Флэймз” за четыре шанса в большинстве ни разу его не потревожили.