«Филадельфия» установила интересный рекорд

В четвертом матче четвертьфинала Востока «Филадельфия» обыграла «Монреаль» со счетом 2:0 и упрочила преимущество в серии – 3-1.

Команда Алена Виньо стала автором необычного достижения в истории НХЛ. Теперь «Флайерз» принадлежит рекорд лиги по минимальному количеству шайб, которого хватило для трех выигранных матчей в серии до четырех побед.

«Филадельфия» забросила пять шайб в четырех матчах. В первом и четвертом матчах серии «Флайерз» отличались дважды, а в третьем матче «летчикам» хватило одного гола для победы.

Единственную победу в серии «Монреаль» одержал с «сухим» счетом – 5:0.

Источник:твиттер Апрона Басу