Среда, 19 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Филадельфия» установила интересный рекорд
Хоккей

«Филадельфия» установила интересный рекорд

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В четвертом матче четвертьфинала Востока «Филадельфия» обыграла «Монреаль» со счетом 2:0 и упрочила преимущество в серии – 3-1.

Команда Алена Виньо стала автором необычного достижения в истории НХЛ. Теперь «Флайерз» принадлежит рекорд лиги по минимальному количеству шайб, которого хватило для трех выигранных матчей в серии до четырех побед.

«Филадельфия» забросила пять шайб в четырех матчах. В первом и четвертом матчах серии «Флайерз» отличались дважды, а в третьем матче «летчикам» хватило одного гола для победы.

Читайте также:  "Сан-Хосе"вернулся на первое место Западной конференции, опередив "Калгари".

Единственную победу в серии «Монреаль» одержал с «сухим» счетом – 5:0.

Источник:твиттер Апрона Басу

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 19 августа (онлайн)

13 команд примут участие в чемпионате Казахстана

“Монреаль” – “Филадельфия” (0:2): торжество защитного хоккея

Болельщики «Кременчука» выбрали лучшие матчи “горожан” в минувшем регулярном чемпионате

“Даллас” – “Калгари” (2:1): “Старз” впервые вышли вперед

Закрыть