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Хоккей

“Коламбус” – “Тампа-Бэй” (1:2): “Лайтнинг” победили чужим оружием

Николай ПисаревНет комментариев
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Андрей Василевский

Голы Баркли Гудроу и Янни Гурдэ, а также 28 сэйвов Андрея Василевского принесли “Тампе” победу над “Коламбусом” и позволили на расстояние одного матча (3-1) приблизиться к выходу во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Пятый матч серии пройдет в среду (19:00 мск) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

“Коламбус” запрыгнул в начало матча на всех порах, забив во второй же смене. Оливер Бьоркстранд добил шайбу в ворота Василевского, однако тренер “Тампы” Джон Купер подал протест на офсайд, который был удовлетворен. Будто испугавшись яркого дебюта, команды заосторожничали. По итогам первых 10 минут соперники нанесли по одному броску (при этом “Блю Джекетс” не использовали удаление), но потом “Мундиры” взорвались и провели качественные пять минут, за которые перебросали “Тампу” 7-1. “Лайтнинг” отбились и ответили своими полумоментами, но к перерыву на табло так и остались нули.

Инициатива “Коламбуса” была обусловлена, среди прочего, всеми выигранными вбрасываниями за первые 20 минут (11-0). Однако уже через 16 секунд после начала второго периода “Тампа”, проигравшая и 12-е вбрасывание, открыла счет – Гудроу забил свой первый гол в плей-офф. А через четыре минуты третье звено “Лайтнинг” ударило вновь, когда Гурдэ подставил клюшку под бросок Кевина Шаттенкирка.

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“Они действительно задают тон: начинают каждый матч и каждый период, – сказал тренер “Тампы” Джон Купер о роли третьего звена. – Они как комары: всегда жужжат вокруг, и как ты ни пытайся от них отмахнуться – отделаться невозможно. Рабочая этика этих парней неподражаема, у них нет кнопки “выкл”. Их хоккей бескорыстен. Сегодня они наконец были вознаграждены за всю свою работу”.

“Мундирам”, впрочем, нашлось, чем ответить. Менее чем через две минуты Кэм Аткинсон, пропустивший второй и третий матчи серии, подставился под бросок Пьера-Люка Дюбуа, и шайба рикошетом от него влетела в ворота.

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“Тампа” закончила период качественным большинством, имела несколько хороших моментов, но пробить Юнаса Корписало не смогла.

В третьем периоде команды обменялись удалениями, но “Лайтнинг” сделали все, чтобы максимально засушить игру и свели число моментов к минимуму. За последние 20 минут команды нанесли всего 12 бросков. “Тампа” выстояла и переиграла “Коламбус” его же оружием. “Блю Джекетс” закончили встречу на грустной ноте, за 67 секунд до конца третьего периода нарушив правила численного состава и не сумев устроить по-настоящему решающий навал.

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“Расстраиваться нельзя, – заявил тренер “Мундиров” Джон Торторелла. – Мы все еще в серии. Нам удалось прибавить в ряде компонентов, в том числе в форчекинге. Надо просто подготовиться к следующей игре. Надо пару раз классно сыграть в атаке и забить несколько голов. В расстройстве нет никакого смысла”.

Российский фактор: Никита Кучеров провел на льду 17:55 (меньше всего в серии) и нанес один бросок по воротам. Михаил Сергачев сыграл 17:10, один раз нарушил правила и применил четыре силовых приема. Защитник “Коламбуса” Владислав Гавриков сыграл 16:13 при полезности минус-1, одном силовом приеме и двух заблокированных бросках.

Источник: nhl.ru
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